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Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

19.08.2018 14:37 | Son Güncelleme

ABD'nin Arizona eyaletindeki Mesa Banner Dessert Hastanesi'nin yoğum bakım servisinde çalışan 16 hemşire birden bebek bekliyor.

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Gelecek ay doğum yapacak olan Rochelle Sherman adlı bir hemşire, "Facebook grubu kuruncaya kadar, hiçbirimiz bu kadar çok hemşirenin hamile olduğunu bilmiyorduk" dedi.

Hastanenin yoğun bakım servisinde 160 kadar hemşire görev yapıyor. Bu hemşirelerin yüzde 10'unun hamile olduğu anlamına geliyor.

Birlikte basın toplantısı düzenleyen hemşireler, "Belki hastanenin suyunda bir şey var. Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik" dediler.

Hamile hemşirelerin ilki Eylül'de, sonuncusu da Ocak'ta doğum yapacak.

Jolene Garrow adlı bir hemşire, hamileler için riskli olacak hastalıklarda ve bazı kanser hastalarının tedavisinde diğer hemşirelerin kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.

Hamile hemşireler, gelecek hafta bebeklerinin gelişini kutlamak için yapacakları partiden sonra üç ay doğum iznine çıkacak.

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ABD Arizona hastane hemşire

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
türkiyede olsa kapı ününe konmuşlardı
demekki işin içinde bir iş var ilginç dua edin de hepsi birbirine benzemesin.
eee bize ne bundan bu kadar amerika dan haberdar her yaptıklarından bilgi sahibi olmaya ihtiyacımız yok artik bu yabancıların hayranlığından vazgeçip bilgi teknoloji otomotiv alanlarında büyük üretici pozisyonunda yer almamız şart fasonculugu bırakıp marka üretmemiz ornek alınmamış farz yoksa aynen bugün olduğu gibi sizde güçlü ülkeyiz diye kendimizi kandırırız
Hastane seri üretime geçmiş anlaşılan
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