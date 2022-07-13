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Aynı hastanede 2 gün arayla taşkınlık! Kadınlar saç saça kavga etti, koridorlar aile üyesi erkeğin narasıyla inledi

13.07.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde 2 gün arayla ortalık karıştı. Son olayda aynı hastanın yakını iki kadın saç saça baş başa birbirine girdi. Aynı aileden bir erkek ise kavgayı durdurmak için "Yapmayın, yeter" diye bağırarak kendi saçlarını çekti. İki gün önceki olayda ise hastaneye getirilen yaralıların yakınlığı ortalığı velveleye vermişti.

Aynı hastanede 2 gün arayla taşkınlık! Kadınlar saç saça kavga etti, koridorlar aile üyesi erkeğin narasıyla inledi

Adana'da Çukurova Devlet Hastanesi, hasta yakınlarının çıkardığı olaylarla çalkalanıyor. İki gün önce kalabalık bir hasta yakını grubu hastaneyi karıştırırken hastane son olarak aynı hastanın yakını iki kadının saç saça baş başa birbirine girişmesine sahne oldu.

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"YAPMAYIN, YETER!"

Aynı aileden 25 yaşlarındaki bir erkek de kendi saçlarını çekerek, "Yapmayın, yeter" diye bağırarak kavgayı durdurmaya çalıştı. Polisler ve diğer hasta yakınları tarafından güçlükle ayrılan kadınlar, acil servisten çıkartıldı.

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Cep telefonuna yansıyan görüntülerin ortaya çıkması üzerine acil servisteki kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.

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2 GÜN ÖNCE DE HASTA YAKINLARI ACİL SERVİSTE TAŞKINLIK ÇIKARDI

Adana Çukurova Devlet Hastanesi acil servisine, 10 Temmuz'da da saat 21.00 sıralarında trafik kazasında yaralanan bir kişi getirildi. İddiaya göre, yaralıların yakınları hastalarına bakılmadığı ve ilgilenilmediği iddiasıyla taşkınlık çıkarıp, acil servise zarar verdi. Olayın ardından başlatılan soruşturmada şüphelilerden A.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., nöbetçi hakimlikçe 'tehdit' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından tutuklandı.

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(DHA)

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