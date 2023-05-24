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  4. Aynı hastanede çalışıyorlardı... Doktorun dairesinden atlayan hemşire hayatını kaybetti!

Aynı hastanede çalışıyorlardı... Doktorun dairesinden atlayan hemşire hayatını kaybetti!

24.05.2023 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre özel bir hastanede çalışan hemşire, aynı hastanede çalıştığı ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen doktorun yaşadığı daireden kendini aşağıya attı. 25 yaşındaki hemşire olay yerinde hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aynı hastanede çalışıyorlardı... Doktorun dairesinden atlayan hemşire hayatını kaybetti!

Aksaray'da erkek arkadaşı olduğu iddia edilen doktorun 7. katındaki dairesinin balkonundan atlayan hemşire hayatını kaybetti.

Olay, sabah erken saatlerde Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı Yıldırım Rezidansın 7. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'da özel bir hastanede yeni doğan yoğun bakım servisinde görev yapan hemşire 25 yaşındaki Saliha Tuncel, iddiaya göre erkek arkadaşı olan ve yine aynı hastanede görev yapan Uzman Doktor H.İ.A.'nın (43) oturduğu binanın 7. katındaki dairesinin balkonundan kendini aşağıya attı.

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OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Genç hemşire rezidansın 1. katındaki balkona düştü. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içindeki genç hemşireye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri Saliha Tuncel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri doktor ve çevredeki vatandaşların ifadelerine başvururken, genç hemşirenin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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"HASTANEDE BİR OLAY YAŞANMIŞ"

Acı haberi aldıktan sonra memleketi Niğde'den kızının cenazesini almak üzere Aksaray'a gelen genç hemşirenin babası Salim Tuncel, "Hastanede bir olay yaşanmış. Tam olarak ben de bilmiyorum. Çocuğum aklı başında bir çocuk. Kendini atacak yapıda bir çocuk da değil. 7. kattan hangi cesaretle kim atlar?" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Hemşire Aksaray

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