AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Geçmişte Meclis Başkanlığı yapmış ama bugün huzur bozmaktan başka bir amacı, gayesi kalmamış bir şahıs televizyonlara çıktı ve dedi ki 'Bu seçim, parlamenter sistemin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden intikamı olacaktır.' Bu intikam lafını kullananlara en büyük cevabı Aladağ'dan vereceğiz. Parlamenter sistemde neredeyse çok partili hayata geçtiğimizden beri her seneye bir hükümet düşüyordu. Allah'a şükür artık istikrar var. 2002'den 2019'a kadar tek bir hükümet var. 17 senedir aynı hükümetle, istikrarla, dirayetle memleket yönetiliyor." dedi.

Çelik, Aladağ ilçesi Büyük Sofulu Mahallesi'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı adaylarının güçlü şekilde desteklenmesini istedi.

Seçim zaferinin Aladağ'sız olmayacağını belirten Çelik, Mustafa Akgedik'in Aladağ'da başarılı bir belediye başkanı olduğunu ve 31 Mart'tan sonra da hizmetlerine devam edeceğini kaydetti.

Ömer Çelik, bazı kişilerin istedikleri olmadığı için Cumhur İttifakı'nın aleyhine çalıştığını dile getirerek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Trenden inenin bir daha trene binmesi söz konusu değildir." sözünü hatırlattı.