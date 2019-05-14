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"Aynı ideallerin ve heyecanların devam edeceğini düşünüyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2019 15:14 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: - "İstanbul'da çeyrek asırdır AK Parti anlayışı çok muazzam bir belediyecilik örneği gösterdi. O metropol kentte inşallah aynı ideallerin ve heyecanların devam edeceğini düşünüyoruz"

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "İstanbul'da çeyrek asırdır AK Parti anlayışı çok muazzam bir belediyecilik örneği gösterdi. O metropol kentte inşallah aynı ideallerin ve heyecanların devam edeceğini düşünüyoruz." dedi.

Kandemir, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'i makamında ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Kandemir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Metin'in, Türkiye'de en yüksek oyu alarak seçilen başkanlardan birisi olduğunu söyledi.

Rizeli hemşehrilerin büyük bir teveccühle yerel seçimlerde yine güvenlerini gösterdiğini ifade eden Kandemir, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durduklarını göstermiş oldular. Başkanımızın omuzlarında çok büyük ağır yük var. Çok güzel çalışmalar yapacağını biliyor ve inanıyoruz. Heyecanıyla birikimiyle ve ufkuyla Rize'yi bir başka noktaya taşıyacak. Bundan bir kuşkumuz yok." diye konuştu.

Kandemir, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri ilgili de şunları kaydetti:

"Bir süreç var. Hep birlikte izliyoruz. İstanbul'da çeyrek asırdır AK Parti anlayışı çok muazzam bir belediyecilik örneği gösterdi. O metropol kentte inşallah aynı ideallerin ve heyecanların devam edeceğini düşünüyoruz. İstanbul'daki hemşehrilerimizin teveccühünü kazanmak için gayret göstereceğiz ve mücadele edeceğiz. Kendimizi ve projelerimizi anlatacağız. Hep birlikte neticeyi 23 Haziran'da göreceğiz."

Başkan Metin, ziyaretin anısına Kandemir'e çay bardağı hediye etti.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir Rize

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