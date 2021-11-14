HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aynı iş yerinde 8 saat sonra tekrar yangın çıktı

Aynı iş yerinde 8 saat sonra tekrar yangın çıktı

14.11.2021 03:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da öğle saatlerinde yangın çıkan ve söndürülen petrol ürünleri bulunan iş yerinde ikinci kez yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Güven Caddesi üzerinde bulunan içeride petrol ürünleri bulunan iş yerinde çıktı.

Başakşehir'de korkutan yangın! Dokuma atölyesi alev aldıBaşakşehir'de korkutan yangın! Dokuma atölyesi alev aldı

8 SAAT SONRA TEKRAR ALEVLER YÜKSELDİ

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde yangın çıkan ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen iş yerinden 8 saat sonra yine alevler yükseldi. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri çevreye sıçramadan söndürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İkinci kez aynı iş yerinde çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Ev sahibi ile kiracı isyan etti: Her ay bir yangın çıkıyorEv sahibi ile kiracı isyan etti: Her ay bir yangın çıkıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En acımasız işkenceci, dolapta yakalandıEn acımasız işkenceci, dolapta yakalandı
PARTNERBomba itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymışBomba itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış
Polis memurunun şehit edildiği olayda yeni gelişmePolis memurunun şehit edildiği olayda yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
yangın Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milliler farklı kazandı

Milliler farklı kazandı

Bağcılar'da oto galerisine kurşun yağdırdılar: 3 ölü

Bağcılar'da oto galerisine kurşun yağdırdılar: 3 ölü

Korkunç ölüm! Annesi fark etmeyip çalıştırınca...

Korkunç ölüm! Annesi fark etmeyip çalıştırınca...

13 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

13 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

Fatih Terim'den yıldız isme sert tepki!

Fatih Terim'den yıldız isme sert tepki!

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Kahreden gerçek 11 yıl sonra ortaya çıktı

Kahreden gerçek 11 yıl sonra ortaya çıktı

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Gencin katili, öğretmen babası çıktı

Gencin katili, öğretmen babası çıktı

'Allah' deyip doğruldu! Ölüm haberi çeken gazeteciler şoke oldu

'Allah' deyip doğruldu! Ölüm haberi çeken gazeteciler şoke oldu

Cumhur İttifakı'na mı geçecekler? Karamollaoğlu'ndan açıklama

Cumhur İttifakı'na mı geçecekler? Karamollaoğlu'ndan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.