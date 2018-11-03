Aynı iş yerine ikinci defa hırsızlık için gelince yakalandı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da bir kozmetik mağazasına ikinci defa hırsızlık amacıyla gelen Z.Y. (24) adlı kadın, iş yeri sahiplerinin güvenlik kamerası incelemesi sonucu yakalandı. Kadının, bebek arabasıyla geldiği mağazadan yaklaşık 200 liralık malzeme çaldığı tespit edildi. Yakalanamayan Z.Y. aynı dükkana bir kez daha gelince işyeri sahipleri kendisini takip ederek yakalattı. Z.Y. aldığı ürünlerin parasını ödeyince dükkan sahipleri şikayetçi olmadı. Burdur merkez Gazi Caddesi'ndeki bir kozmetik dükkanı sahibi Netafet ve Şükrü Türken çifti, yaklaşık bir ay önce iş yerine gelen Z.Y.'nin (24) hırsızlık yaptığını güvenlik kamera görüntülerinden tespit etti. İş yerinden çıkan Z.Y.'nin arkasından giden Şükrü Türken, kadını yakalayamadı. Dün saat 14.00 sıralarında aynı iş yerine bebek arabasına koyduğu bebeğiyle yeniden gelen Z.Y.'yi tanıyan Netafet ve Şükrü Türken, personellerini uyararak Z.Y.'ye müdahale etmemelerini istedi. GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI Güvenlik kameralarından Z.Y.'yi takip eden iş yeri sahipleri, kadının bazı kozmetik ürünlerini bebek arabasının arkasındaki çantanın içine attığını fark edince durumu 155'e bildirdi. İş yerine gelen polis ekipleri Z.Y.'yi dükkandan çıkarken yakaladı. Bebek arabasında yapılan incelemede 200 lira değerinde kozmetik ürünü bulundu. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan hırsızlık olayının ardından gözaltına alınan Z.Y., bebeğiyle ifadesi için polis merkezine götürüldü. ŞİKAYETÇİ OLMADI İş yeri sahibi çift şüpheliden ilk çaldığı malların ücreti olan yaklaşık 200 TL'yi alarak şikayetçi olmadı. Z.Y., polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Z.Y. çaldığı ürünlerin parasını ödedikten sonra savcılık kararıyla serbest bırakıldı. DAHA ÖNCE DE GELDİ Şükrü Türken, "Bu kadın daha önce de gelmişti. Güvenlik kameralarından gördük ama dükkandan çıktıktan sonra fark ettik çaldığını, Gazi Caddesi'nde arkasından gittik ama bulamadık. Bugün tekrar gelince çalışanlarıma müdahale etmemelerini söyledim. Polisi aradım. Bebek arabasındaki bebek çantasına her şeyi doldurdu. Tam kapıdan çıkarken, polisler müdahale etti. Yaklaşık 200 lira civarında bir malzeme çalmış" dedi. Netafet Türken de "Önceden de yapmıştı. Peşinden gitmiş ama yakalayamamıştık. Geçen ay yaptığı hırsızlığın görüntüleri ve fotoğrafı cep telefonumda vardı. Dükkana girince tanıdım. Seslenmedik, aynı şekilde çantasına doldurdu" diye konuştu.

