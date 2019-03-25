Aynı iş yerini bir günde iki kez soydu

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya atölyesi, bir gün içinde aynı kişi tarafından iki kez soyuldu. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre olay, Mahmudiye Mahallesi 8. Sokak’ta faaliyet gösteren bir mobilya atölyesinde meydana geldi. İş yeri sahibi Cahit Yüce, dün sabah saatlerinde iş yeri önündeki masanın ve mobilya malzemelerinin yerinde olmadığını gördü. Güvenlik kamerasında kayıtları izleyen Yüce, hırsızlık olayının yaşandığı fark etti. Bunun üzerine durumu polis ekiplerine haber verdi.

Pazar günü yaşanan hırsızlık olayın ardından polis ekipleri de güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkararak şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Bu sabah saatlerinde atölyeyi açmak için gelen Cahit Yüce, yine bazı malzemelerin olmadığını fark etti. Tekrar iş yerinde bulunan kamera kayıtlarını inceleyen iş yeri sahibi Yüce, aynı hırsızın akşam saatlerinde yeniden gelip, ürünleri kamyonete yükleyerek götürdüğünü görünce şok oldu.

Olayla ilgili konuşan Cahit Yüce, "İş yerimizde güvenlik kamerası var ama yazı yazmadığımızdan dolayı şahıs kamera olmadığını sanıyor. Pazar günü vatandaşın biri sabah saat 10.20’de bizim iş yerinin önünde geçerek birkaç parça mal alıp götürüyor. Biz daha önce bu tür olaylar olduğunda kışın yakmak amacıyla götürüldüğünü düşünüp göz yumuyorduk. Aynı şahsın yine akşam saatlerinde gelip izinsiz bir şekilde malzemeleri götürdüğünü fark ettik. Bu işi ticarete dökmüş, biz de güvenlik kamera görüntülerini polislere teslim ettik ve şahıstan şikayetçi olacağız. Başka kimsenin mallarını almaması için bizim yapacak bir şeyimiz yok artık" diye konuştu.

