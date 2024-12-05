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Aynı işletmeden yemek yediler önce 17 ardından 38 kişi daha hastanelik oldu! Tavuk döner yüzünden acil doldu taştı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.12.2024 15:24
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, aynı gıda işletmesinden tavuk döner yiyen 17 kişi bir anda fenalaştı! Mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye başvuran vatandaşlar, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Gece boyunca hastaneye adeta hasta yağdı.

Aynı işletmeden yemek yediler önce 17 ardından 38 kişi daha hastanelik oldu! Tavuk döner yüzünden acil doldu taştı

Yenişehir ilçesinde dün saat 18.00'den sonra iddiaya göre, aynı işletmede farklı zamanlarda tavuk döner yiyen 17 kişi, mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle Yenişehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

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GECE BOYU ACİLE HASTA YAĞDI

Bu kişiler tedaviye alınırken, gece boyunca aynı şikayetle hastaneye 38 kişi daha müracaat etti. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan toplam 55 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diğer yandan İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından iş yerinden alınan tavuk, sos ve salata numuneleri incelenmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderilirken, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özer işletmenin tahlil sonuçları çıkana kadar zabıta ekiplerince geçici olarak mühürlendiğini açıkladı. Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da yaşları 16-50 arasında değişen 55 kişinin hastaneye müracaat ettiği gıda zehirlenmesi ile ilgili soruşturma başlattı.

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(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Bursa döner tavuk
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