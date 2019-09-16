Aynı kaderi paylaştığı babasının yanına defnedildi

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, 6 yıl önce aynı yolda trafik kazası yapan babası gibi yaşamını yitiren Ali Özdemir (42), toprağa verildi. Özdemir'in cenazesi, babasının kabrinin yanında defnedildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Rahmanlar Çayı köprüsü yakınlarında meydana geldi. Ödemiş'ten Şirinköy yönüne giden evli ve 2 çocuk babası Ali Özdemir, kullandığı 35 D7642 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durdu. Demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü Özdemir, kaza yerinde öldü. Özdemir'in cenazesi, Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Özdemir'in, babasıyla aynı kaderi paylaştığı da ortaya çıktı. Özdemir'in babası İbrahim Özdemir'in de 2013 yılında aynı yolda önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması üzerine takla atan otomobilde yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Hastane morgundaki işlemleri sonrası Özdemir'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Özdemir'in cenazesi, Şirinköy Mahalle Camisi'ne getirildi, öğlen kılınan namaz sonrası Özdemir'in cenazesi, Şirinköy Kabristanlığı'ndaki aile mezarlığına, 6 yıl önce ölen babasının kabrinin yanında toprağa verildi.

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