HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş 'üçlü' bir ilişki yaşıyor

Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş 'üçlü' bir ilişki yaşıyor

04.01.2021 13:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş 'üçlü' bir ilişki yaşıyor

İki en yakın arkadaş, tatilde tanıştıkları bir kadına aynı anda aşık olarak üç kişilik bir ilişki yaşamaya başladı.

İkisi de Brezilya’da yaşayan 40 yaşındaki Dino De Souza ve 30 yaşındaki Saulo Gomes, 27 yaşındaki Belaruslu Olga ile 2019 senesindeki Barselona tatilinde bir barda tanıştı. Aynı anda Olga’dan etkilenen iki yakın arkadaş, genç kadınla randevuya çıkmak istedi.

Bu sorunu arkadaşlıklarına zarar vermeden çözmek isteyen ikili sonunda üçlü bir ilişki yaşamaya başladı.

1

Hiçbir zaman üçlü bir ilişki yaşamayı planlamadığını söyleyen Dino ve Saulo, Olga’ya aynı anda aşık olunca bu durumun doğal olarak geliştiğini söyledi ve Dino “Saulo ile birlitke Barselona’ya varır varmaz Şampiyonlar Ligi maçı izlemek için bir bara girdik. Olga da bir grup arkadaşı ile birlikte oradaydı. Ona yaklaştık ve bizimle bir içki içmesi için onu davet ettik, o an bu güzel hikaye başladı. Bizim için üçlü bir ilişki yaşamak zor değil. Bir kimyayla ilgili bir şey. Kimya çok güçlüydü. Hislerimizi tarif edebilmeyi çok isterdim, ancak bu duyguyu tanımlayacak kelimeleri bulamıyorum” dedi.

Dino ve Olga

2

Saulo ve Olga

3

Yaklaşık iki yıldır ilişki yaşayan üçlü tatile veya yemeğe birlikte çıkıyor. Başlangıçta arkadaşlarından ve ailelerinden tepki aldıklarını söyleyen Dino verilen tepkiyi anladıklarını ve yaşadıklarını açıkladıktan sonra ailelerinden ve arkadaşlarından destek almaya başladıklarını söyledi.

Ancak hala diğer insanlardan negatif yorumlar almaya devam eden üçlü, gelen bu yorumları görmezden geliyor.

4

Yalnızca ilişkilerine odaklandıklarını söyleyen Dino “İnsanlar bizi tanıdıkça ilişkimiz hakkındaki fikirler değişiyor, şaşırıyorlar ve önceden sahip oldukları negatif fikirleri değiştiriyorlar. Bizler olgun ve hayat hakkında kafa yoran insanlarız. Pozitif kalmaya çalışıyoruz ve enerjimizi negatif şeylere harcamıyoruz, ayrıca insanların hakkımızda ne düşündüğünü umursamıyoruz” dedi.

Her ilişkinin inişleri ve çıkışları olsa da Dino, Olga ve Saulo herhangi bir çatışmanın çözümünü oylama yaparak buluyor.

Alınacak önemli kararları kesinleştirmek için aralarında oylama yapıyorlar.

5

Alışılmadık bu ilişkideki rolleri anlatan Dino “Ben ilişkinin çocuğuyum ve bu ilişkiye neşe getiriyorum. Saulo ise ciddi ve düzenli biridir. Olga ise dikkati dağınık ve düzensiz biridir; ancak ilişkiye koşulsuz ve saf sevgiyi getiriyor” dedi.

Fransa’da yaşayan üçlü gelecekte çocuk sahibi olmayı umuyor. Dino “Olga’dan çocuğumuz olmasını istiyoruz. Dünyayı gezmek ve olabildiğince sade bir yaşam sürmek, işimizi büyütmek istiyoruz” dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü
Ölümle burun buruna! Çarpıp böyle kaçtıÖlümle burun buruna! Çarpıp böyle kaçtı
İşte sıralı tam liste!İşte sıralı tam liste!

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zamları belli oldu

Memur ve emekli maaş zamları belli oldu

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı

Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı

Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı

Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı

ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı

ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı

Kimlik soran polise bakın ne gösterdi

Kimlik soran polise bakın ne gösterdi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Sultangazi'de yolda yürüyen kişinin mucize kurtuluşu kamerada

Mucize kurtuluş saniye saniye kamerada

İstanbul'da korku dolu anlar! Motosikletliye çarpıp böyle kaçtı

Ölümle burun buruna! Çarpıp böyle kaçtı

Esenyurt’ta 11 yaşındaki kız çocuğuna kapkaç şoku! O anlar güvenlik kamerasında

11 yaşındaki kıza büyük şok yaşattı

İstanbul'da siparişe göre far çalan çete yakalandı

Akılalmaz olay! Siparişe göre hırsızlık yapıyorlar

Düzce'de temizlik işçisinin köpekleri sevdiği görüntüler sosyal medyada beğeni topladı

'2021 yılının en güzel görüntüsü'

Çorum'da yürek ısıtan görüntüler! Camide üşüyen kediyi kucağına alarak ısıttı

Yürek ısıtan görüntüler! Sosyal medyada büyük takdir topladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.