Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş 'üçlü' bir ilişki yaşıyor

İkisi de Brezilya’da yaşayan 40 yaşındaki Dino De Souza ve 30 yaşındaki Saulo Gomes, 27 yaşındaki Belaruslu Olga ile 2019 senesindeki Barselona tatilinde bir barda tanıştı. Aynı anda Olga’dan etkilenen iki yakın arkadaş, genç kadınla randevuya çıkmak istedi.

Bu sorunu arkadaşlıklarına zarar vermeden çözmek isteyen ikili sonunda üçlü bir ilişki yaşamaya başladı.

Hiçbir zaman üçlü bir ilişki yaşamayı planlamadığını söyleyen Dino ve Saulo, Olga’ya aynı anda aşık olunca bu durumun doğal olarak geliştiğini söyledi ve Dino “Saulo ile birlitke Barselona’ya varır varmaz Şampiyonlar Ligi maçı izlemek için bir bara girdik. Olga da bir grup arkadaşı ile birlikte oradaydı. Ona yaklaştık ve bizimle bir içki içmesi için onu davet ettik, o an bu güzel hikaye başladı. Bizim için üçlü bir ilişki yaşamak zor değil. Bir kimyayla ilgili bir şey. Kimya çok güçlüydü. Hislerimizi tarif edebilmeyi çok isterdim, ancak bu duyguyu tanımlayacak kelimeleri bulamıyorum” dedi.

Dino ve Olga

Saulo ve Olga

Yaklaşık iki yıldır ilişki yaşayan üçlü tatile veya yemeğe birlikte çıkıyor. Başlangıçta arkadaşlarından ve ailelerinden tepki aldıklarını söyleyen Dino verilen tepkiyi anladıklarını ve yaşadıklarını açıkladıktan sonra ailelerinden ve arkadaşlarından destek almaya başladıklarını söyledi.