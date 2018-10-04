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Aynı kadına aşık olunca... Sonu feci bitti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 10:06 | Son Güncelleme

Bursa'da aynı kadına aşık olan 2 şahsın kavgası kanlı bitti. İnegöl ilçesinde Selim Y. (25), Nejdet Çetin'i (48), bıçaklayarak öldürdü. Polis, kaçan Selim Y.'yi yaklaşık 1 saat sonra yakalayarak gözaltına aldı.

Aynı kadına aşık olunca... Sonu feci bitti

Olay, saat 07.30 sıralarında İnegöl İlçesi Sinanbey Mahallesi Kamer Sokak'ta meydana geldi. Aynı kadına aşık oldukları öne sürülen Nejdet Çetin ile Selim Y. (25) arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

3 YERİNDEN BIÇAKLADI

Kavga sırasında Selim Y. üzerindeki bıçağı çekip Nejdet Çetin'i 3 yerinden bıçakladı. Nejdet Çetin kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nejdet Çetin'in yaşamını yitirdiği saptandı. Yapılan incelemenin ardından Çetin'in cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


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Aynı kadına aşık olunca... Sonu feci bittiAynı kadına aşık olunca... Sonu feci bitti
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Anahtar Kelimeler:
cinayet kıskançlık

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
1 hapise 1 mezara ee sonuç.
BOŞA DEMEMİŞLER İNSANIN BAŞINA NE GELSE YA MERAKTAN YADA Y.RAKTAN DİYE.. 250 GRAM İÇİN KATİL OLDU..
BİRİNİZ HEPİSE DİERİNİZ MEZARA HATUNDA EN KISA SÜREDE BAŞKASINI BULUR ARTIK.ALLAH AKIL FİKİR VERSİN...
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