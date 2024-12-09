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  4. Aynı kare gelmedi! Devlet Bahçeli herkesi şaşırtınca gözler bugün de üstündeydi

Aynı kare gelmedi! Devlet Bahçeli herkesi şaşırtınca gözler bugün de üstündeydi

09.12.2024 13:53
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Devlet Bahçeli bu yıl TBMM yeni yasama yılına başlarken yaptığı hamleyle hemen herkesi şaşırtmıştı. MHP lideri ile DEM Partili eş başkanların el sıkışması siyasetin gündemine yepyeni bir soluk kattı. Tokalaşmanın yankıları sürerken bugün gözler yine Meclisteydi. Genel Kurul salonunda yaşananlar dikkatlerden kaçmadı.

Aynı kare gelmedi! Devlet Bahçeli herkesi şaşırtınca gözler bugün de üstündeydi

1 Ekim'de TBMM yeni yasama yılına başlarken Türkiye'nin uzun süre konuşacağı bir olay yaşandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti sıralarına giderek eş başkanlarla el sıkıştı. Bahçeli ilerleyen günlerde şaşırtmaya devam ederek terörist başı Abdullah Öcalan'ın umut hakkından yararlanıp TBMM'de DEM Parti'nin grup toplantısında konuşmasını da önerdi.

BAHÇELİ: ÜLKEMİZDE BARIŞI SAĞLAMAK LAZIM

Bahçeli, DEM Parti eş başkanları ile el sıkışması hakkında "Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barışı isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım" demişti. MHP lideri bir başka açıklamasında ise "Beni harekete geçiren Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı konuşmadır." ifadelerini kullandı.

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GÖZLER BAHÇELİ VE DEM PARTİ'DEYDİ

Bugün ise TBMM Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Gözler Bahçeli ve DEM Partililerdeydi ancak 1 Ekim'deki gibi bir tokalaşma yaşanmaması dikkatlerden kaçmadı.

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"BUGÜN DE AYNI KARE YAKALANIR DİYE DÜŞÜNÜLÜYORDU"

Sözcü muhabiri Aslı Kurtuluş Mutlu da Meciste yaşananları şöyle aktardı:
"Bütçe görüşmeleri 12 gün boyunca sürecek. Geçtiğimiz aylarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli DEM Parti sıralarına gittiğinde tokalaşmayı görüntülemişti. Bugün de aynı kare yakalanır diye düşünülürken DEM Parti ve MHP arasında bir tokalaşma olmadı."

BAHÇELİ İLE ÖZEL SELAMLAŞTI

Kameralara yansıyan önemli bir an ise Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in selamlaşması oldu.

AA-20241209-36433228-36433225-TBMM_GENEL_KURULUBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli DEM Parti
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