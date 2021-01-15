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  4. Aynı kavşakta bu kaçıncı kaza; 2 yaralı

Aynı kavşakta bu kaçıncı kaza; 2 yaralı

15.01.2021 20:30 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı.

Bursa’nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı. Aynı bölgede her gün bir çok kaza yaşanıyor. Vatandaşlar yetkililerin bir an önce bu kavşağa çözüm bulmalarını istiyorlar.
Kaza İnegöl Alanyurt yolunda meydana geldi. Alanyurttan İnegöl’e doğru seyir halinde olan Cihangir M idaresindeki 16 AHH 851 plakalı otomobil ile Metal sanayinden gelip kavşaktan Alanyurt istikametine dönmek isteyen Murat M idaresindeki 66 AR 064 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Cihangir M’nin kullandığı araç savrularak orta refüje çıkarak ancak durabildi. Kazada sürücü Cihan M yara almadan atlatırken eşi ve diğer araç sürücü yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada maddi hasar alan otomobiller ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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