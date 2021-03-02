HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aynı kavşakta yine kaza: 1 yaralı

Aynı kavşakta yine kaza: 1 yaralı

02.03.2021 09:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnegöl ilçesinde aynı kavşakta yine iki otomobil çarpıştı, bir kişi yaralandı.Kaza Alanyurt yolunda meydana geldi.

İnegöl ilçesinde aynı kavşakta yine iki otomobil çarpıştı, bir kişi yaralandı.
Kaza Alanyurt yolunda meydana geldi. Alanyurt istikametinden İnegöl’e doğru seyir halinde olan Yavuz A idaresindeki otomobil ile metal sanayiden çıkıp kavşağa girmek isteyen Mehmet Ali Y. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücülerinden Yavuz A yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan aynı kavşakta her gün kazalar yaşansa da buna bir çözüm bulunmaması tepkilere sebep oluyor. Kazada hasar alan otomobiller otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çeyrek altından pahalı! Fiyatını gören yalnızca fotoğrafını çekebildi Çeyrek altından pahalı! Fiyatını gören yalnızca fotoğrafını çekebildi
Dolar fiyatları ne kadar oldu?Dolar fiyatları ne kadar oldu?
Kadir suresi'nin önemi nedir?Kadir suresi'nin önemi nedir?
1/

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

65 yaş üzeri ve 20 yaş altına yasak kalktı mı?

65 yaş üzeri ve 20 yaş altına yasak kalktı mı?

Normalleşmede ilk gün! İstanbul'da kafe ve restoranlar ilk müşterilerini aldı

Normalleşmede ilk gün! İstanbul'da kafe ve restoranlar ilk müşterilerini aldı

İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden vatandaşlara uyarı: Aman dikkat

İstanbullulara kritik uyarı: Aman dikkat

İstanbul, Ankara ve İzmir'de sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Son Dakika: Bakan Gül'den İnsan Hakları Eylem Planı açıklaması

Bakan Gül'den İnsan Hakları Eylem Planı açıklaması

Dolarda yükseliş sürecek mi? Dolar fiyatları ne kadar oldu

Dolar fiyatları ne kadar oldu?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.