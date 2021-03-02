Aynı kavşakta yine kaza: 1 yaralı

İnegöl ilçesinde aynı kavşakta yine iki otomobil çarpıştı, bir kişi yaralandı.

Kaza Alanyurt yolunda meydana geldi. Alanyurt istikametinden İnegöl’e doğru seyir halinde olan Yavuz A idaresindeki otomobil ile metal sanayiden çıkıp kavşağa girmek isteyen Mehmet Ali Y. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücülerinden Yavuz A yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan aynı kavşakta her gün kazalar yaşansa da buna bir çözüm bulunmaması tepkilere sebep oluyor. Kazada hasar alan otomobiller otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

