Aynı kişiden çocuk sahibi olmak için üçlü ilişki yaşıyorlar! Toplumsal kalıpları yıkmak için adım attılar

Jess ve Stephen DeMarco çifti, yaşadıkları ilişkinin sonrasında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Evliliklerine hayecan katmak için üçüncü bir kişi aradıklarını belirten sosyal medya paylaşımlarının sonrasında tepki çeken ikili sonunda istedikleri aşkı buldu. Mary Neghedi isimli genç bir kızla üç ay boyunca internet üzerinden flört eden çift artık resmi olarak ilişkilerini yaşadıklarını dile getirdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla kısa sürede popüler olan Jess, Stephen ve Mary ilişkilerinin detaylarını takipçileriyle paylaştı.

“4 İLİŞKİYİ TEK BİR İLİŞKİDE YAŞIYOR GİBİYİZ”

Florida’da yaşayan Jess ve Stephen DeMarco çifti yaklaşık 13 yıldır birlikte olduklarını ifade etti ve ilişkilerinde yeni bir kişinin dahil olmasının onları daha çok aile gibi hisettirdiğini söyledi. İlişkilerini yargılayanların aksine Jess, “Biz takılmıyoruz, üçlü ilişkimizin mantığı da aslında çok düşündüğünüz gibi değil. 4 ilişkiyi tek bir ilişkide yaşıyor gibiyiz. Ben ve Stephen'ın ilişkisi, Mary ve benim ilişkim, Mary ve Stephen'ın ilişkisi ve bizim üçümüzün ilişkisi...” ifadelerini kullandı.

Büyük bir aileye kavuşmak istediklerini ifade eden çift, birlikte yaşamaya başladıktan sonra her şeyi üç kişi yaptıklarını dile getirerek günlük rutinleri hakkında bilgi verdi. Birlikte kahvaltı yaptıklarını, film izlediklerini ve aynı anda banyo yaptıklarını belirten Jess, “En yakın zamanda aynı anda hamile kalmayı deneyeceğiz. Amacımız büyük bir aile olup birlikte yaşamak” dedi.



