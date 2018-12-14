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Aynı kişiye ait iki cep telefonu mağazasını 20 dakika arayla soydular

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 08:21 | Son Güncelleme

BURSA'da aynı kişiye ait iki cep telefonu mağazasına 20 dakika arayla giren yüzleri maskeli 4 kişi, yaklaşık 100 bin liralık cep telefonu, tablet ve elektronik malzeme çalarak kaçtı.

Aynı kişiye ait iki cep telefonu mağazasını 20 dakika arayla soydular

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da aynı kişiye ait iki cep telefonu mağazasına 20 dakika arayla giren yüzleri maskeli 4 kişi, yaklaşık 100 bin liralık cep telefonu, tablet ve elektronik malzeme çalarak kaçtı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
İlk olay saat 05.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi Kuruçeşme Caddesi'nde meydana geldi. İdris Şengezer'e ait dükkana gelen yüzleri maskeli 4 kişi, ellerindeki taşlarla camı kırarak içeri girdi. Burada cep telefonu, tablet ve elektronik malzemeler çalan şüpheliler geldikleri araçla hızla uzaklaştı. Gürültüyü duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri dükkanda inceleme yaptı.
AYNI KİŞİYE AİT DİĞER MAĞAZAYA DA GİRDİLER
Bu olayın ardından yaklaşık 20 dakika sonra yine Şengezer'e ait Çiftehavuzlar Mahallesi Etibank Caddesi üzerinde bulunan şubeye gelen aynı kişiler olduğu üzerinde durulan yüzleri maskeli 4 kişi, burada da taşla camı kırarak içeri girdi. Kısa sürede dükkanda bulunan cep telefonu, tablet ve elektronik malzemeleri çalan hırsızlar, ardından araçla kaçtı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yüzleri kapalı 4 kişi, iş yerlerinin camlarını taşla kırarak içeri girmesi ve iş yerindeki cep telefonu, tablet ve elektronik eşyayı alarak kaçmaları görüldü.

FOTOĞRAFLI

Aynı kişiye ait iki cep telefonu mağazasını 20 dakika arayla soydularAynı kişiye ait iki cep telefonu mağazasını 20 dakika arayla soydularAynı kişiye ait iki cep telefonu mağazasını 20 dakika arayla soydularAynı kişiye ait iki cep telefonu mağazasını 20 dakika arayla soydular

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