Aynı kişiyi 25 kez dolandıran sanıklara 20 yıl hapis istemi

Alman vatandaşının 83 bin 760 avrosunu aldıkları ve örgüt faaliyetleri çerçevesinde "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri ileri sürülen tutuklu sanıklar S.Ç, Ö.B. ve Y.A. ile tutuksuz sanıklar G.Ş, N.K, S.K, S.T. ve Z.T. hakkında 6 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

Daha sonra müştekiyi arayan sanıklardan birisinin, kendisini Kriminal Daire'de görev yapan "Başkomiser Huber" olarak tanıttığı aktarılan iddianamede, Alman vatandaşının hesap hareketleri incelendiğinde yaklaşık sekiz aylık süreçte kendisine verilen hesap numaralarına 25 kez para transferi yaptığının tespit edildiği vurgulandı. İddianamede, Klaus Richard M'nin, sanıklara değişik tarihlerde toplam 83 bin 760 avro para transferi yaptığı kaydedildi.

- Sanıklardan biri itiraf etti

Suçlamaları kabul eden tek sanık Ö.B, iddianamede yer alan ifadesinde müşteki Klaus Richard M'yi, kendisiyle telefonda konuştuğu için tanıdığını belirtti.

Müştekiyi kendisi dışında sanıklardan S.Ç. ve onun yetkilendirdiği kişilerin aradığını da ifade eden Ö.B, şu bilgileri verdi:

"Klaus Richard M'yi aradığımda kendimi Almanya Şans Oyunları Merkezi'nden bir görevli olarak tanıttım. Müştekiye ödül kazandığını söyledim ve kendisinden ödülü alması karşılığında para yatırmasını istedim. Benim ve S.K'nin hesabına, 38-39 bin avro arasında müşteki para yatırdı. Bu paraları aramızda bölüşüyorduk. Müştekinin datasını temin ettiği için S.Ç'ye de para verdim. S.Ç. ayrıca para yatırılacak kartları veya isimleri temin ediyordu. Gelen paraları ya kendisi çekiyor ya da kart sahiplerine çektiriyordu. Bu çektiği paralardan da payımız nispetinde bize veriyordu. Z.T. ve Y.T. Almanya'daki mağdurları dolandırdığımı öğrenmişler, para kazanmak için bana geldiler ve hesaplarını kullandırmak istediler, ben de kabul ettim. B.S. ve S.T'nin de hesaplarını kullandık, ancak kendileri mi bize gelip söyledi, biz mi kendilerini bulduk hatırlamıyorum."

