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Aynı kişiyi 25 kez dolandıran sanıklara 20 yıl hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 12:06 | Son Güncelleme

Antalya'da, Almanya'da yaşayan bir Alman vatandaşını telefonla arayarak kandıran ve sekiz ayda 25 kez hesaplarına para yatırmasını sağladığı öne sürülen 8 sanık hakkındaki iddianame, mahkemece kabul edildi - Alman vatandaşının 83 bin 760 avrosunu aldıkları iddia edilen sanıkların, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 6 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi

LEVENT KİŞİ - Antalya'da, Almanya'da yaşayan bir Alman vatandaşını telefonla arayarak kandıran ve sekiz ayda 25 kez hesaplarına para yatırmasını sağladığı iddia edilen 8 sanık hakkında, 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.

Türkiye'ye ait telefon numaralarının yabancı ülke numarasına çevrilmesini sağlayan bir programla aradıkları bir Alman vatandaşını dolandırdıkları öne sürülen 8 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Alman vatandaşının 83 bin 760 avrosunu aldıkları ve örgüt faaliyetleri çerçevesinde "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri ileri sürülen tutuklu sanıklar S.Ç, Ö.B. ve Y.A. ile tutuksuz sanıklar G.Ş, N.K, S.K, S.T. ve Z.T. hakkında 6 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

İddianamede yer alan bilgilere göre, Antalya Emniyet Müdürlüğüne "çağrı merkezi" adı altında faaliyette bulunan kişilerin, Alman vatandaşlarını telefonla arayıp dolandırdıkları ihbarında bulunulması üzerine, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Soruşturma sonucunda kişisel bilgileri elde edilen Almanların, Türkiye'ye ait telefon numaralarının yabancı ülke numarasına çevrilmesini sağlayan bir program sayesinde arandığı belirlendi.

Sanıklarının çok sayıda Alman vatandaşına ait kimlik, banka hesap numaraları, telefon, adres bilgileri, sosyal medya görüntülerini içerir dijital verileri dosyaladığı tespit edildi.

İyi derecede Almanca bilen sanıkların, hedefteki kişileri, Alman kamu görevlisi gibi arayarak, kandırıp paralarını aldığı anlaşıldı.

- 83 bin 760 avro kaptırdı

İddianamede, 78 yaşındaki Klaus Richard M'yi Ocak 2016'da sanık kadınlardan birinin aradığı ve verdiği banka hesap numarasına ilk olarak 690 ve 4 bin 787 avro yatırmasını sağladığı belirtildi.

Daha sonra müştekiyi arayan sanıklardan birisinin, kendisini Kriminal Daire'de görev yapan "Başkomiser Huber" olarak tanıttığı aktarılan iddianamede, Alman vatandaşının hesap hareketleri incelendiğinde yaklaşık sekiz aylık süreçte kendisine verilen hesap numaralarına 25 kez para transferi yaptığının tespit edildiği vurgulandı. İddianamede, Klaus Richard M'nin, sanıklara değişik tarihlerde toplam 83 bin 760 avro para transferi yaptığı kaydedildi.

- Sanıklardan biri itiraf etti

Suçlamaları kabul eden tek sanık Ö.B, iddianamede yer alan ifadesinde müşteki Klaus Richard M'yi, kendisiyle telefonda konuştuğu için tanıdığını belirtti.

Müştekiyi kendisi dışında sanıklardan S.Ç. ve onun yetkilendirdiği kişilerin aradığını da ifade eden Ö.B, şu bilgileri verdi:

"Klaus Richard M'yi aradığımda kendimi Almanya Şans Oyunları Merkezi'nden bir görevli olarak tanıttım. Müştekiye ödül kazandığını söyledim ve kendisinden ödülü alması karşılığında para yatırmasını istedim. Benim ve S.K'nin hesabına, 38-39 bin avro arasında müşteki para yatırdı. Bu paraları aramızda bölüşüyorduk. Müştekinin datasını temin ettiği için S.Ç'ye de para verdim. S.Ç. ayrıca para yatırılacak kartları veya isimleri temin ediyordu. Gelen paraları ya kendisi çekiyor ya da kart sahiplerine çektiriyordu. Bu çektiği paralardan da payımız nispetinde bize veriyordu. Z.T. ve Y.T. Almanya'daki mağdurları dolandırdığımı öğrenmişler, para kazanmak için bana geldiler ve hesaplarını kullandırmak istediler, ben de kabul ettim. B.S. ve S.T'nin de hesaplarını kullandık, ancak kendileri mi bize gelip söyledi, biz mi kendilerini bulduk hatırlamıyorum."

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Alman Almanya Antalya Çağrı Merkezi dolandırıcılık telefonla dolandırıcılık

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