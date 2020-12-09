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Aynı köyde 3 yılda 100 büyükbaş hayvan çalındı, ahırlar boş kaldı

09.12.2020 10:41 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde aynı köyde son 3 yılda 100 büyükbaş hayvan çalındı.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde aynı köyde son 3 yılda 100 büyükbaş hayvan çalındı. Köyde ahırlar boş kalırken, çiftçiler hırsızların bulunmasını istedi.
Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Başbuğ köyü Sinan mezrasında ikamet eden vatandaşlar, kendilerine ait 26 büyükbaş hayvanın, Batman’ın Sason ilçesine bağlı Acar köyü ile Kozluk İlçesine Bağlı Karatepe köy sınırlarında sulandıkları sırada çalındığını söyledi. Hayvanlarının tek geçim kaynağı olduğunu belirten vatandaşlar, hırsızlara karşı önlem alınması gerektiğini ve zanlıların bulunmasını istedi.
Hayvan sahiplerinden Yusuf Çelik, yıllardır hayvancılık yaptıklarını söyledi. Son 3 yılda 100’ün üzerinde büyükbaş hayvanlarının çalındığını kaydeden Çelik, ahırlarının boş kaldığını ifade etti. Çelik, “Özellikle Sason, Kozluk ve Kulp üçgenindeki bölgede hayvanlarımız çalınıyor. Bu iki aydır hayvanlarımızı arıyoruz. Hayvanlarımızı bulamıyoruz. Bu yıl 26 tane çalındı. Bunları götürüp kaçak yollarda kesiyorlar. Hayvan hırsızları yüzünden büyük bir maddi kaybımız var. Malımızın bulunmasını istiyoruz. Son 3 senedir çalışıp çabaladığımız çoluğumuz ve çocuğumuzla emek verdiğimiz bu çalışma sonucu her sene bu hırsızlar gelip bu bölgede hayvanlarımızı alıp gidiyorlar” dedi.

Tek geçim kaynakları yok oldu
Hayvanları çalınan Nimet Çelik’in oğlu Mahsum Çelik, “Babam burada çiftçilik yaparak geçimizi sağlıyor. 6 kardeşiz hepimiz öğrenciyiz. Tek geçim kaynağımız hayvancılıktır. Son üç yılda hayvanlarımız çalındı. Bu yıl 23 tane hayvanımız çalındı. Geçtiğimiz yıllarda da 20-30 civarında hayvanımız çalındı. Bu yıl hayvanları sulamaya gönderdiğimizde çalınmış, geçmiş yıllarda yine sulama ve otlarlarken çalınmıştı. Gece gündüz hiç fark etmiyor” diye konuştu.

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