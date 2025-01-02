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  4. Aynı mahalle üst üste iki facia! Geçtiğimiz günlerde doğalgaz patlaması yaşanan mahallede şimdi de trafo havai fişeğe döndü

Aynı mahalle üst üste iki facia! Geçtiğimiz günlerde doğalgaz patlaması yaşanan mahallede şimdi de trafo havai fişeğe döndü

02.01.2025 11:01
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
02.01.2025 11:01
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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 5 gün arayla iki felaket! 14 kişinin yaralandığı doğal gaz patlaması sonucu enerji ihtiyacının elektrikle karşılanmasından kaynaklı aşırı yüklenmeye bağlı olarak trafoda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında 28 Aralık günü meydana gelen ve 14 kişinin yaralandığı doğal gaz patlaması sonucu ilçede doğal gaz kesintisi yaşandı.

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KIVILCIMLAR SOKAĞA SAÇILDI

Kesinti nedeniyle vatandaşlar enerji ihtiyacını elektrikle karşılamaya yöneldi. Elektrik enerji hatlarındaki aşırı yüklenmeyle beraber 2 gün önce Bağlar Başı Mahallesi Sokullu Caddesi’ndeki trafonun elektrik kablolarında patlama sonucu kıvılcım çıktı.

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ÖNCE IŞIK ŞÖLENİ SONRA KARANLIK

Bugün akşam saatlerinde ise Abdi İpekçi ve Emek Mahallesi’nde bir trafoda yangın çıktı. Elektrik kablolarındaki patlamayla sokak karanlığa gömüldü. Yangın, ihbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

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KAMERALARA YANSIDI

Elektrik kablolarındaki patlama ve trafodaki yangın vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Olayla, ilgili inceleme sürüyor.

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Kocaeli'de binada patlama! Kocaeli'de binada patlama!

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
patlama Kocaeli havai fişek trafo doğalgaz
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