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Aynı noktada 2 ayrı kazada 6 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 19:01 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Gölyaka gişeleri mevkiinde meydana gelen 2 ayrı kazada 6 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana geldi.

TEM Otoyolu Gölyaka gişeleri mevkiinde meydana gelen 2 ayrı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana geldi. İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan isimleri henüz belli olmayan 34 HC 3737 plakalı minibüs sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonrası önünde ilerleyen kamyona çarptı. Çarpmanın etkisi ile dönen minibüsün içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı.

Aynı noktada kazayı gören 74 AS 123 plakalı aracın sürücüsü de yavaşlamak istediği sırada sağanak yağmurun etkisi ile duramayan 34 RT 0184 plakalı otomobil bu araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Kazazedelere ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı ve çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol araçların çekilmesi ile tekrar trafiğe açıldı. Kazalarla ilgili inceleme sürüyor.

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