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  4. Aynı noktada 24 saat geçmeden ikinci kaza! Görüntüler Kocaeli'den

Aynı noktada 24 saat geçmeden ikinci kaza! Görüntüler Kocaeli'den

03.08.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi'nde 24 saat arayla ikinci kaza meydana geldi. Rampayı çıkamayan özel halk otobüsü geri geri kayarak bir binaya çarptı. Kazada otobüste bulunan 15 kişi yaralandı. Öte yandan dün aynı noktada, rampada geri kayan halk otobüsü, başka otobüse çarpıp bahçeye düşmüş ve kazada 8 kişi yaralanmıştı.

Aynı noktada 24 saat geçmeden ikinci kaza! Görüntüler Kocaeli'den

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yolcu dolu özel halk otobüsü, rampa yukarı çıkamayınca geri geri kayarak apartmanın duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dehşeti yaşayan 15 yolcu yaralandı.

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BİNANIN DUVARINA ÇARPARAK DURABİLDİ

Kaza, saat 17.30 sıralarında Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, U.T. idaresindeki özel halk otobüsü, durakta yolcu indirdikten sonra rampa yukarı doğru çıkarken geri kaydı. Kayan otobüs, apartmanın duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle 15 yolcunun yaralandığı öğrenildi.

İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. U.T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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O ANLARI ANLATTI

Yaralanan yolculardan Rüstem Bayraktar, "Aşağıda durdu, yolcu indirdi. Yukarı doğru hareket ederken tekrar yolcu indirdi ve kalkamadı. Geri geri geldik" şeklinde konuştu.

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Öte yandan, kaza sebebiyle olay yerinde vatandaş kalabalığı oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli
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