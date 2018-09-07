Aynı noktada, beş ayda, altıncı ölüm

18 yaşındaki Tomer Frankfurter parkta son beş ay içinde ölen altıncı kişi oldu.
Annesi Frankfurter'in iki aylık bir gezi için ABD'ye gittiğini söyledi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı Frankfurter'in cenazesinin İsrail'e getirileceğini açıkladı.
Haziran'da aynı parkta iki kişi granit kaya oluşumu El Capitan'a tırmanmaya çalışırken ölmüştü.
Mayıs ayında Yosemite vadisinde bir kişi daha hayatını kaybederken, geçen Eylül'de de bir İngiliz turist El Capitan'da üzerine kayaların düşmesi sonucu ölmüştü.
California'da büyük bir alanı kül eden orman yangınlarının tehdidi altındaki Yosemite Yosemite Ulusal Parkı yakın bir zaman önce yeniden ziyarete açılmıştı.
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