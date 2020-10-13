Aynı odada uyuyan annesini öldüren sanıktan kan donduran savunma:

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde aynı odada uyuduğu annesini pompalı tüfekle öldüren şahıs hakim karşısına çıktı. Psikolojik sorunları olduğunu iddia eden sanık, “Olay tarihinde ise annemi zihnimden çıkan görüntülerden birisi zannettim. Onun düşman olduğunu düşündüm ve av tüfeğiyle vurdum” dedi.

Olay, 14 Şubat tarihinde Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Balaban Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emrah Durmaz, (31) aynı odada yattığı annesi Fatma Durmaz’a, gece saatlerinde uyurken av tüfeği ile ateş etti. Evden gelen silah sesini duyan komşuları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından Fatma Durmaz, Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Fatma Durmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emrah Durmaz ise jandarma ekipleri tarafından olayın ardından gözaltına alındı. Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.