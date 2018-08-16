HABER

Aynı okulu ikinci kez soydu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 09:05 | Son Güncelleme

ADANA'da aynı okulu ikinci kez soyan Batuhan Kızılca (22), polus tarafından yakalandı. Geçen sefer çaldığı bilgisayarların şifreleri kıramayınca bu kez değerli olan parçalarını söken Kızılca, "Sokaklarda yatmaktan bıktım.

Aynı okulu ikinci kez soydu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da aynı okulu ikinci kez soyan Batuhan Kızılca (22), polus tarafından yakalandı. Geçen sefer çaldığı bilgisayarların şifreleri kıramayınca bu kez değerli olan parçalarını söken Kızılca, "Sokaklarda yatmaktan bıktım. Cezaevine gireyim, kurtulayım" dedi.
​Seyhan İlçesinde hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Batuhan Kızılca, geçen yıl bilgisayarlarını çaldığı Cemalpaşa Mahallesi'ndeki ortaokula girdi. Müdür ve öğretmenler odasının kapılarını yangın söndürme tüpüyle kıran Kızılca, buralarda bulunan dizüstü bilgisayar, cep telefonu, harddisk ve bilgisayar parçaların çaldı. Batuhan Kızılca, yakalanmamak için yüzünü de peçeyle gizledi. Kızılca, soygundan sonra çaldığı malzemeler ile Mersin'e kaçtı.
Sabah okula gelen görevliler, soygunu fark edince polisi aradı.
Olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Polis, şüphelinin geçen yıl aynı tarihlerde, yine aynı okulu soyan Batuhan Kızılca olduğunu saptadı. Çaldığı malzemeler ile Mersin'e kaçan Kızılca, düzenlenen operasyonla kısa sürede yakalandı.
ŞİFRELERİ KIRAMAYINCA, PARÇA SÖKMÜŞ
Emniyete getirelen Batuhan Kızılca, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu itiraf etti. Kızılca, daha önceki soygunda bilgisayar çaldığını, onların şifrelerini çözemeyince bu kez bilgisayarın değerli parçalarını söküp sattığını söyledi. Kızılca ayrıca, geçen defa yüzünü gizlemediği için yakalandığını söyledi.
'PARKLARDA YATMAKTAN BIKTIM'
Soygunları rahat yapmak için özellikle hafta sonlarını seçtiğini belirten Kızılca, ailevi sorunlar yaşadığını, bu nedenle gidecek yeri olmadığını, park ve bahçelerde yattığını söyleyen Kızılca, "Sokaklarda yatmaktan bıktım. Cezaevine gireyim, kurtulayım" dedi.
Batuhan Kızılca, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Aynı okulu ikinci kez soyduAynı okulu ikinci kez soyduAynı okulu ikinci kez soyduAynı okulu ikinci kez soydu

PARTNER30 bin dolarlık lastiği yeniledi! Yöntem şaşırttı30 bin dolarlık lastiği yeniledi! Yöntem şaşırttı
Sulama kanalındaki sızıntı, yolu göle çevirdiSulama kanalındaki sızıntı, yolu göle çevirdi
Otizmlilerin onlarla konuşurken bilmemizi istediği 10 şeyOtizmlilerin onlarla konuşurken bilmemizi istediği 10 şey
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sabah saatlerinde kritik atamalar! Kim hangi göreve getirildi?

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sabah saatlerinde kritik atamalar! Kim hangi göreve getirildi?

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Trump karar verdi! Beyaz Saray böyle duyurdu!

Trump karar verdi! Beyaz Saray böyle duyurdu!

Acun Ilıcalı bombayı patlattı! İşte o paylaşım!

Acun Ilıcalı bombayı patlattı! İşte o paylaşım!

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Maganda kurşunuyla başından yaralanan Furkan'dan acı haber geldi

Maganda kurşunuyla başından yaralanan Furkan'dan acı haber geldi

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var!

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var!

Aydın'da sokak ortasında kanlı infaz! Evlilik vaadiyle kardeşini kandırdığı için kurşun yağmuruna tuttu!

Aydın'da sokak ortasında kanlı infaz! Evlilik vaadiyle kardeşini kandırdığı için kurşun yağmuruna tuttu!

Şanlıurfa'da iğrenç olay! 'Doktorum' deyip küçük kızları taciz etmeye çalıştı, mahalleli linç etmek istedi

Şanlıurfa'da iğrenç olay! 'Doktorum' deyip küçük kızları taciz etmeye çalıştı, mahalleli linç etmek istedi

İstanbul'daki Validebağ Korusu ‘millet bahçesi’ oluyor

İstanbul'daki Validebağ Korusu ‘millet bahçesi’ oluyor

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i bile isyan ettiren skandal görüntü!

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i bile isyan ettiren skandal görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.