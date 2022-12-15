‘Aynı şeyleri ben de yaşadım’ Rastgele sordu gözyaşlarıyla haykırdı “Hala gözümün önünde” Muhabiri de ağlattı! 6 yaşındaki H.K.G’den sonra…

6 yaşındaki H.K.G.'nin uğradığı cinsel istismar ve yıl boyunca yaşadıkları Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Herkesi dehşete düşüren olayların ortaya çıkmasının ardından, yaşananlara dair yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Diğer yandan benzer başka olayların gerçekleştiği ile ilgili de bir bir yeni açıklamalar geliyor. Ancak son olay, hiç beklenmeyen bir anda ortaya çıktı. Sokak Kedisi YouTube kanalının sokak röportajı sırasında mikrofon uzatılan ve tarikatlarla ilgili düşünceleri sorulan bir kadının anlattıkları başta muhabir olmak üzere herkesi şoke etti. H.K.G. ile aynı şeyleri yaşadığını söyleyen kadın, hayatını ve kendisine yaşatılanları gözyaşları içerisinde anlattı. İşte detaylar...

O SORUYU SORDU, HİÇ BEKLEMEDİĞİ BİR CEVAP ALDI

Muhabir vatandaşa “Tarikatlar ve cemaatler için ne düşünüyorsunuz?” sorusunu yöneltti. Kadın ise “Ben iyi düşünmüyorum.” şeklinde yanıtladı.

"AYNI ŞEYLERİ BEN DE YAŞADIM"

Muhabir “En son olanları takip ettiniz mi, 6 yaşında bir çocuğun başına gelenleri? Ne hissettiniz?” şeklinde soru yönelttiğinde kadın “Evet takip ettim. Ben de 14 yaşında evlendiğim için buruk hissettim, kötü hissettim. Hatırlıyorum o dönemleri. Ben küçücük bir çocuktum, oyun çocuğuydum, gelinlik giydirdiler, beni evlendirdiler. Haberim bile yok. Ben 1977’liyim. O zamanın parasıyla babam beni 10 milyar başlık parasıyla evlendirdi. Oyun çocuğuydum. Adanalıyım. Aynı şeyleri ben de yaşadım. İmkanım yoktu, başvuramadım hiçbir şeye. O zaman hiçbir şey yoktu. Bunlar yeni çıktı. İnsanları koruma, kadınları koruma… Yeni çıktı. Küçücük çocuk ne bilir adliyeyi. Ben adliyenin yolunu bilmiyordum korkardım, polisten korkardım. İki tane çocuğum var, biri 15 yaşında biri 16 yaşında. Şu an hatırladığım; çok rezillik, çok kötü günlerim geçti. Eşimden ayrıldım, çocuklarım yurt dışında, ben böyle burada tek başıma. Tek başına mücadele etmek çok zor.” şeklinde konuştu.

"UÇAKTAKİ KADIN 'KÜÇÜK ÇOCUĞUN ÜSTÜNÜ ÖRTSENE BABASI' DEDİ EŞİME"

Duydukları karşısında dehşete düşen muhabir “Hala o travmaları atlatamadınız mı?” diye sordu. Gözü yaşlı kadın, “Tabii ki atlatamadım. Hala gözümün önünde böyle dönüyor yani. 27-29 yaşlarındaydı eşim, ben 14 yaşındaydım. Düşünsenize. Uçaktaki bir bayan dedi ki ‘küçük çocuğun üstünü örtsene babası’ dedi benim için. Annem beni doğururken rahmetli olmuş. Babam da biriyle evlendi, analığım sığdıramadı, beni verdiler 14 yaşında. Hayatımı kararttılar. Hayatları kararsın.” ifadelerini kullandı.

"RASTGELE MİKROFON TUTTUM VE..."

Sokaktaki rastgele mikrofon uzatılan vatandaşın röportajda bir anda yaşadığı dramı anlatması muhabiri de şoke etti. Duydukları karşısında muhabir de gözyaşlarına boğuldu ve ağladı. Muhabir, “Rastgele mikrofonu tuttuğum bir insanın bile başından geçenler bunlar” dedi.