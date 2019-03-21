HABER

Aynı sokaktaki kırtasiyeci kardeşlerin müşteri kavgası: 1 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 16:21 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Adem İnceyılmaz (43), aynı sokakta, kendisi gibi kırtasiye dükkanı işleten Mustafa İnceyılmaz'ı (40), işlerini bozup, müşterilerini çaldığı iddiasıyla bıçakla yaraladı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde Adem İnceyılmaz (43), aynı sokakta, kendisi gibi kırtasiye dükkanı işleten Mustafa İnceyılmaz'ı (40), işlerini bozup, müşterilerini çaldığı iddiasıyla bıçakla yaraladı.

Olay, Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Birlikte dükkan işleten Adem ve Mustafa İnceyılmaz, tartıştı. Bunun üzerine Adem İnceyılmaz, kardeşinden ayrılıp, bir ay önce aynı sokağa kırtasiye dükkanı açtı. Adem İnceyılmaz, bugün, işlerine engel olup, müşterilerini çaldığını öne sürdüğü kardeşinin dükkanını bastı. Burada çıkan tartışmada, Adem İnceyılmaz, kardeşini bıçakladı. Yaralanan Mustafa İnceyılmaz da silahını çekip, kaçan ağabeyine doğru 5 el ateş etti.

Çevre esnaf tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa İnceyılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olaydan yara almadan kurtulan Adem İnceyilmaz ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

PARTNERHülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?Hülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?
15 askerin şehit olduğu saldırıda 8 sanık için 16'şar kez müebbet talebi15 askerin şehit olduğu saldırıda 8 sanık için 16'şar kez müebbet talebi
Alev topuna dönen araçtan canını zor kurtardıAlev topuna dönen araçtan canını zor kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.