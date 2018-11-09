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Aynı soyismi taşıyan kadınların cenazeleri karıştı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 22:51 | Son Güncelleme

VALİLİK: İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI Adana Valiliği, Şehir Hastanesi'nin morgunda cenazenin farklı aileye teslim edilmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada idari soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

VALİLİK: İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adana Valiliği, Şehir Hastanesi'nin morgunda cenazenin farklı aileye teslim edilmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada idari soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Valiliğin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde farklı kliniklerde tedavi gören ve her ikisi de 08.11.2018 tarihinde vefat eden Şaziye Öztürk ve Saliha Öztürk isimli vatandaşlardan Şaziye Öztürk'ün yakınları cenazesini almak üzere hastane morguna geldiğinde, vefat eden şahsı eşi İsmet Öztürk'ün teşhis edip, cenazenin eşine ait olduğunu beyan etmesi üzerine cenaze kendisine imza karşılığında morg görevlisi tarafından 08.11.2018 tarihinde teslim edilmiştir. 09.11.2018 tarihinde ise vefat eden Saliha Öztürk'ün yakınları morgda kendilerine gösterilen cenazenin Saliha Öztürk'e ait olmadığını beyan ederek cenazeyi teslim almadıklarından konu hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verilmiş olup, ayrıca Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü de bilgilendirilmiştir. Vatandaşlarımızın yaşadığı bu mağduriyetin en kısa sürede giderilerek Aksaray'da defnedilen Saliha Öztürk'ün cenazesinin Adana'ya getirilmesi, aynı gün vefat eden Şaziye Öztürk'ün cenazesinin ise Aksaray'a gönderilmesi için gerekli çalışmalara ivedilikle başlanılmıştır."

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