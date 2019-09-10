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Aynı yerde 3 günde 2'nci yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 11:29 | Son Güncelleme

MERSİN'de bir eğlence mekanının arka kısmındaki ormanlık alanda, 3 günde 2'nci kez yangın çıktı.

Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de bir eğlence mekanının arka kısmındaki ormanlık alanda, 3 günde 2'nci kez yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez Toroslar ilçesi Çopurlu Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanının arka kısmındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yükselen alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yangını ihbar edip, bir kaplumbağayı da kurtaran ismini vermek istemeyen kadın, "2 arsa sahibi arasında husumet olduğu için 6 el pompalı tüfekle ateş edildi. Sonra villanın üzerine küller yağmaya başladı, yangın çıkmış. Hemen itfaiyeyi aradık, yangın yerini gösterdik. Bir de kaplumbağa kurtardık" ded. Aynı bölgenin 3 gün içinde 2 kez çıkan yangında 10 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.

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