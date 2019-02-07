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Aynı yerde iki ayrı kaza: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 07:49 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de aynı bölgede, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

Aynı yerde iki ayrı kaza: 5 yaralı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de aynı bölgede, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.
Kırıkkale- Ankara karayolu Irmak Köyü mevkiinde Murat Tanrıverdioğlu yönetimindeki 09 SN 505 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak refüje devrildi. Kazada, sürücü Tanrıverdioğlu ile yanındaki Zeynep ve Gülhan Tanrıverdioğlu yaralandı. Yaralılar, ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Irmak Köyü Virajlar mevkiindeki bir başka kazada ise Mehmet Balta yönetimindeki 16 R 8328 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Araçta yaralanan sürücü Balta ile Keziban Balta, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERKeyifler yerindeKeyifler yerinde
Karnına sapladığı bıçakla hastaneye götürüldüKarnına sapladığı bıçakla hastaneye götürüldü
Otomobilde sıkışan sürücü için ekipler seferber olduOtomobilde sıkışan sürücü için ekipler seferber oldu
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