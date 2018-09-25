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Aynı yerde iki saat arayla kaza yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 02:22 | Son Güncelleme

Kentte aynı noktada iki saat arayla iki trafik kazası meydana geldi - Kaldırımdaki ağaca çarpan ilk otomobilin sürücüsü yaralı kurtuldu, benzer bir kaza geçiren diğer sürücü ise hastanede yaşamını yitirdi

Kastamonu'da aynı yerde iki saat arayla meydana gelen trafik kazalarında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zeynel Yavuz idaresindeki 37 SH 520 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Salı Pazarı mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı.

Ağaca takılarak Karaçomak Deresi'ne devrilmekten kurtulan otomobilin sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu olaydan iki saat sonra aynı noktada Murat Demir'in (59) kullandığı 37 AK 835 plakalı otomobil kaldırımdaki ağaca çarptı. Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan Demir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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