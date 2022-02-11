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Aynı yerde işe girmiş! Planları deşifre oldu, yakalandılar

11.02.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran istihbaratının bazı muhalif isimleri Türkiye'den kaçırma planları arayışında olduğunun tespiti üzerine MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı. 14 kişi, 9 Şubat’ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aynı yerde işe girmiş! Planları deşifre oldu, yakalandılar

İran'ın Türkiye'de bazı muhalifleri kaçırma planları deşifre edildi. MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak düzenlediği operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

TALİMAT ALDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, By Sağlam isimli savunma şirketinin sahibi İhsan Sağlam ile yanında çalıştırdığı İran vatandaşı Morteza Soltan Sanjari'nin İranlı muhalifleri Türkiye’den kaçırma arayışında oldukları belirlendi. Sağlam ve Sanjari'nin İran istihbaratı adına faaliyet gösteren Seyedmehdi Hosseini ve Ali Ghahramanihajiabad'dan talimat aldığı tespiti yapıldı.

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İranlı muhaliflerin kaçırılması için Sağlam ve ekibine aralıklarla 150 bin dolar ödendiği, kaçırılması planlanan diğer isimler için ise İran istihbaratı yetkililerince ayrıca ödeme yapılacağı vaadinde bulunulduğu öğrenildi.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucu planın, İran istihbaratının kaçırılmasını istediği kişilerin isimlerini Sağlam ve Sanjari’ye iletmesi ile başladığı, sonraki aşamada yer tespiti yapıldığı, kaçırılacak İranlıların yaşadıkları bölgeyi bulan Sağlam ve Sanjari’nin bu kişilerle tanışarak güvenlerini kazandığı belirlendi.

ESKİ ORDU MENSUBU İRAN İSTİHBARATINA TESLİM EDİLDİ

İran istihbaratının kaçırılması için verdiği isimlerden birinin İran Nizami Ordusu'nda görev yapmış Albay Yaghoub Hafız olduğu, Sağlam’ın, Denizli’de yaşayan muhalif isme ulaşmak için Hafız’ı Türkiye’ye getiren kaçakçıyı işkenceyle konuşturduğu ortaya çıktı.

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Sanjari ve Sağlam’ın, tanıştıkları Hafız’a, güvenini kazanmak için İran istihbaratının peşinde olduğunu söyleyerek isterse ailesi ile başka bir ülkeye kaçırma vaadinde bulundukları, buna inanan Hafız ve ailesinin, Irak üzerinden başka bir ülkeye kaçacaklarını düşünürken 17 Şubat 2019’da kaçakçılar tarafından İranlı istihbaratçılara teslim edildiği tespit edildi.

AYNI RESTORANDA İŞE BAŞLADI

İran istihbaratına çalışan Seyedmehdi Hosseini’nin, Morteza Soltan Sanjari ve İhsan Sağlam’a 1 milyon dolar karşılığında İran Deniz Kuvvetlerinde görev yaparken Türkiye’ye kaçan M.R’nin İran’a getirilmesi talimatını da verdiği öğrenildi.

Elde edilen bilgilere göre 2019 yılı ekim ayında, Yalova’da bir restoranda çalıştığı tespit edilen M.R. ile yakınlaşması için İhsan Sağlam ve Sanjari’nin ekibinden Hakan Sağlam görevlendirildi. Aynı restoranda çalışmaya başlayan Hakan Sağlam, samimi olduğu M.R ile İhsan Sağlam ve Sanjari’yi tanıştırdı. İkili, M.R’ye ABD’ye kaçak gidebilmesi için yardım edeceklerini söyledi. Ancak plan, İran istihbaratının M.R’yi İran’a getirmesi için görevlendirdiği bir başka isim olan emekli TSK mensubu Hüdaiverdi Çıtak’ın devreye girmesi ve M.R’nin şüphelenmesi ile bozuldu.

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PLAN DEŞİFRE OLDU

İran istihbaratına çalışan Ali Ghahramanihajiabad, geçen yıl ekim ayında İhsan Sağlam’dan Türkiye’ye kaçan İranlı S.G.’nin ülkeye getirilmesini istedi.

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Sanjari ve kız arkadaşı Behnaz Ebrahimihajisarayi’nin, S.G.’nin Zonguldak’taki adresini tespit etmesinin ardından İhsan Sağlam ve eski TSK mensubu Kamil Taşçı devreye girdi. MİT, kaçırma planını deşifre ederek bilgileri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile paylaştı.

MİT ve İstanbul TEM ekiplerinin koordineli çalışması ile iki İran vatandaşı ve 12 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında İran uyruklu 3 kişi hakkında arama kararı çıkarıldı. 14 kişi, 9 Şubat’ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İran MİT
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