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Aynı yerde peş peşe kazalar: 1'i ağır 3 yaralı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 12:29 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yapan araca arkadan gelen yolcu otobüsü çarptı.

Aynı yerde peş peşe kazalar: 1'i ağır 3 yaralı (1)

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yapan araca arkadan gelen yolcu otobüsü çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, 11.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyere çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Müdahale sırasında aynı istikamette ilerleyen bir yolcu otobüsünün sürücüsü de önce önündeki araca daha sonra da kaza yapan araca çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(FOTOĞRAF)

Aynı yerde peş peşe kazalar: 1'i ağır 3 yaralı (1)Aynı yerde peş peşe kazalar: 1'i ağır 3 yaralı (1)Aynı yerde peş peşe kazalar: 1'i ağır 3 yaralı (1)Aynı yerde peş peşe kazalar: 1'i ağır 3 yaralı (1)

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