HABER

Aynı yerde peş peşe kazalar: 1'i ağır 3 yaralı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 12:55 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yapan araca arkadan gelen yolcu otobüsü çarptı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yapan araca arkadan gelen yolcu otobüsü çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, 11.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyere çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Müdahale sırasında aynı istikamette ilerleyen bir yolcu otobüsünün sürücüsü de önce önündeki araca daha sonra da kaza yapan araca çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...
Arkadaşını öldürüp, cesediyle birlikte 20 kilometre yol gitmişArkadaşını öldürüp, cesediyle birlikte 20 kilometre yol gitmiş
Hasankeyf'te 13'üncü yüzyıla ait ticaret merkezi gün yüzüne çıkarıldıHasankeyf'te 13'üncü yüzyıla ait ticaret merkezi gün yüzüne çıkarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Patates ve soğanda zam yolda!

Patates ve soğanda zam yolda!

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Önce cinsel ilişkiye girdi sonra kabusu yaşattı

Önce cinsel ilişkiye girdi sonra kabusu yaşattı

Liseli kızlardan okul çıkışı 'pes' dedirten hareket

Liseli kızlardan okul çıkışı 'pes' dedirten hareket

Sapık karakola sığındı, iğrenç gerçek ortaya çıktı!

Sapık karakola sığındı, iğrenç gerçek ortaya çıktı!

Boşanmak isteyen kocasını FETÖ'cü diye ihbar etti sonrası daha da akılalmaz

Boşanmak isteyen kocasını FETÖ'cü diye ihbar etti sonrası daha da akılalmaz

Güzin Abla'dan tecavüze uğrayan kadına şok yanıt!

Güzin Abla'dan tecavüze uğrayan kadına şok yanıt!

Korkutan yangında mahsur kalan 5 çocuk kurtarıldı

Korkutan yangında mahsur kalan 5 çocuk kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.