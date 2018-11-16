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AYNI YERDE PEŞ PEŞE KAZALAR: 1'İ AĞIR 3 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 12:46 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Sancaktepe, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yapan araca arkadan gelen yolcu otobüsü çarptı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Sancaktepe, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yapan araca arkadan gelen yolcu otobüsü çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, 11.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. 34 LL 6711 plakalı cipin sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek, önünde seyreden kamyona çarptı. Kontrolden çıkan cip bariyerlere çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve otoyolda görevliler dubalarla güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri yaralı kadın sürücüyü ambulansla hastaneye götürdü.

AYNI YERDE İKİNCİ KAZA
Kaza yerinde polis ekiplerinin çalışma yaptığı sırada bir kaza daha meydana geldi. Müdahale sırasında aynı istikamette ilerleyen bir yolcu otobüsünün sürücüsü de önce önündeki araca daha sonra da kaza yapan araca çarptı. Bu sırada kaza yerinde çalışma yapan polis ekipleri ve otoyol görevlileri büyük tehlike atlattı.
Yaşanan kazalarda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Kazaya karışan cipin görüntüsü
-Yolcu otobüsü ve diğer aracın görüntüsü
-Polis ve görevlilerin görüntüsü
-Otobüsteki yolcuların görüntüsü
-Görgü tanıkları ile röp.
-otoyoldan görüntü
-Genel ve detay görüntüler
16.11.2018 -12.26- Haber Kodu : 181116075

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