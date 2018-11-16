Aynı yerde peş peşe kazalar: 1'i ağır 3 yaralı

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yapan araca arkadan gelen yolcu otobüsü çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, 11.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. 34 LL 6711 plakalı cipin sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek, önünde seyreden kamyona çarptı. Kontrolden çıkan cip bariyerlere çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve otoyolda görevliler dubalarla güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri yaralı kadın sürücüyü ambulansla hastaneye götürdü.

AYNI YERDE İKİNCİ KAZA

Kaza yerinde polis ekiplerinin çalışma yaptığı sırada bir kaza daha meydana geldi. Müdahale sırasında aynı istikamette ilerleyen bir yolcu otobüsünün sürücüsü de önce önündeki araca daha sonra da kaza yapan araca çarptı. Bu sırada kaza yerinde çalışma yapan polis ekipleri ve otoyol görevlileri büyük tehlike atlattı.

Yaşanan kazalarda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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