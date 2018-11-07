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Aynı yeri 2 saat içinde 3 defa soydular

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 12:51 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de bir ayakkabı deposuna gelen 4 şüpheli 2 saat içinde aynı yeri üç defa soydu.

Aynı yeri 2 saat içinde 3 defa soydular

Emin YEŞİL / İSTANBUL , (DHA) SULTANGAZİ'de bir ayakkabı deposuna gelen 4 şüpheli 2 saat içinde aynı yeri üç defa soydu. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, Malkoçoğlu Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta Pazar günü sabah saatlerinde meydana geldi. Bir ayakkabı fabrikasının depo bölümünün kilitlerini levye ile kıran 4 hırsız, 2 saat için aynı yeri üç defa soydu. Firma sahibi Ali Eroğlu, depoya geldiğinde kapı kilitlerinin kırıldığını fark etti. İçeriye giren adam onlarca ayakkabı kolisinin çalındığını anlayınca durumu polise ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri iş yerine ait güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Bu sırada gece bekçisinin de ifadesine başvuran polis çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.

O ANLAR KAMERADA
Öte yandan depodaki hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir araçla gelen 4 kişi, bir süre etrafı gözlemledikten sonra yüzlerce ayakkabı kolisinin bulunduğu deponun kilitlerini levye ile kırıyor. İçeri giren şüpheliler onlarca ayakkabı kolisini geldikleri minibüse yükledikten sonra ayrılıyor. Şüpheliler yaklaşık yarım saat sonra depoya tekrar geri geliyor. Depoda bulunan çok sayıda ayakkabı kolisini yeniden araca yükleyip daha sonra olay yerinden hızla uzaklaşıyor. Yaklaşık yarım saat sonra tekrar geri gelen şüpheliler, yine çok sayıda ayakkabı kolisini araca yükleyip uzaklaşıyorlar.

"80 BİN TL ZARARIMIZ VAR"
Firma sahibi Ali Eroğlu, deponun 3 defa soyulduğunu ve toplam zararlarının yaklaşık 80 bin TL olduğunu söyledi. Gece bekçisinin mesaisinin bittikten sonra hırsızlık olayının gerçekleştiğini ifade eden Eroğlu, "Gece bekçisinin mesaisi bittikten sonra deponun önüne geliyorlar. Sessiz ve sakin bir şekilde deponun kilitlerini kırıyorlar. Plakası çalıntı olan minibüsle 3 defa hırsızlık olayını gerçekleştiriyorlar. Toplamda içinde 1200 çift ayakkabı bulunan 150 koli çaldılar" dedi.

(FOTOĞRAF)

Aynı yeri 2 saat içinde 3 defa soydularAynı yeri 2 saat içinde 3 defa soydular

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