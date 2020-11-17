HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aynı yönde ilerleyen iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Aynı yönde ilerleyen iki araç çarpıştı: 4 yaralı

17.11.2020 11:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de aynı yönde ilerleyen iki aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

Kırıkkale’de aynı yönde ilerleyen iki aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden K.A. (35) idaresindeki Fiat marka 06 BEJ 08 plakalı araç, önünde ilerleyen B.K. idaresindeki Volkswagen marka 06 CAG 616 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle önde bulunan araç bariyerlere çarparak sağ şeritte durabildi. Kazada sürücü K.A.’nın yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan N.Ö. (50), Z.K. (27) ve C.A. (51) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinde hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Kolundaki alçıyla Türkiye'ye soktu ama kıskıvrak yakalandı!Kolundaki alçıyla Türkiye'ye soktu ama kıskıvrak yakalandı!
Sigara içilmeyecek yerler tam liste!Sigara içilmeyecek yerler tam liste!
1/

En Çok Okunan Haberler

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması!

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması!

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama

BM'den Kapalı Maraş açıklaması: Endişeyle izliyoruz

BM'den Kapalı Maraş açıklaması: Endişeyle izliyoruz

EDHO'ya flaş transfer! Ünlü türkücü kadroya katıldı

EDHO'ya flaş transfer! Ünlü türkücü kadroya katıldı

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Diğer Haberler

Yalova merkezli fuhuş operasyonunda, 34 kişi adliyede

Yalova merkezli fuhuş operasyonunda, 34 kişi adliyede

Vaniköy Cami'nde yangın neden çıktı? İşte itfaiye raporuna göre yangının sebebi

İtfaiye raporuna göre 'Vaniköy Cami' yangının sebebi

Korona vakalarının arttığı ilçede kaymakam ve belediye başkanından videolu mesaj

Vakalar artışa geçti, kaymakam ve başkan videolu mesajla uyardı

Kolundaki alçıyla Türkiye'ye soktu ama kıskıvrak yakalandı!

Kolundaki alçıyla Türkiye'ye soktu ama kıskıvrak yakalandı!

AK Partili Çelik'ten koronavirüs açıklaması: Hasta ve vefat sayılarının artması endişe verici

Ömer Çelik'ten koronavirüs açıklaması: Endişe verici

Yer: İstanbul! Sipariş getirdiği apartmanın merdivenlerine tuvaletini yaptı

Görüntüler tepki topladı! Pantolonunu sıyırıp...

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.