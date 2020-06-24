Aynısafa Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Latince ismi calendula officinals olan aynısafa halk arasında; bahçe nergisi, öküzgözü, gece safası ve altıncık olarak bilinen bir bitkidir. Ülkemizde hemen hemen her bahçede bulunur. Çoğunlukla süs bitkisi olarak kullanılır. Aynı zamanda tedavi amaçlı olarak da kullanılan aynısafanın, vücut sağlığına pek çok faydası mevcuttur. Boyu 30-40 cm kadar uzayabilir ve çiçekleri sarı, mor, portakal rengi ve beyaz renktedir.

Çiçeğinden elde edilen çayın insan sağlığı üzerinde pek çok olumlu etkisi vardır. Aynısafa çayının içerisinde C ve E vitaminleri bulunur. Bunun yanında kalsiyum açısından da oldukça zengindir. Müsilaj, saponinler, kuersetin, kompleks polisakkarit, beta karoten gibi bileşenleri ve sağlık için pek çok yarar sağlayan uçucu yağları içeriğinde barındırır.

Aynısafa Çayının Faydaları

Hazımsızlık ve şişkinliği gidermek için başvurulan doğal çözümlerden biridir. Mide ülserinin tedavisinde de oldukça etkilidir.

İçerisinde bulunan beta karoten sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Bu sayede serbest radikallerin yol açtığı zararlı bileşenlerden vücudu korur. Ayrıca içerisinde barındırdığı flavonoidler ve antioksidanlar sayesinde tümör oluşumunu engelleyerek kanser riskini azaltır.

Aynısafa çiçeği çayı vücut için detoks etkisi yaratır. Vücudu arındırarak safra kesesinde oluşabilecek problemlerin önüne geçer. Sindirim sistemini rahatlatıcı ve detoks etkilerine sahip olmasına rağmen zayıflatıp zayıflatmadığı konusunda net bir bilgisi olmaması aynısafa çayı zayıflatır mı sorusunu yanıtsız bırakır.

Bebeklerdeki pişik problemi için rahatlıkla kullanılabilir. Aynısafa çayına batırılan temiz mendiller pişik olan bölgeye uygulanır. Bebeğin pişikten dolayı yaşadığı acıyı ve yanmayı giderir. Rahatlama sağlar.

Antioksidan deposu olması ve karotenler içermesi, cilt sağlığını olumlu etkiler. Cilt üzerindeki döküntülerin, böcek ısırıklarının, küçük kesiklerin ve sıyrıkların iyileşmesine yardımcı olur. Aynısafa çayı, bir bez yardımıyla masaj yapılarak hasarlı bölgenin üzerine uygulanırsa cildin eski sağlığına kavuşmasın sağlar. Aynısafa bitkisinin cilde faydaları arasında anti-aging özelliği de vardır. Bu özelliği sayesinde kırışıklıklar üzerinde de oldukça etkilidir.

İçerdiği flavonoidler ve antioksidanlar sayesinde kanser riskini büyük ölçüde azaltır. Kanserli hücrelerin vücuttan atılmasını sağlarken, düzensiz hücre büyümelerinin de önüne geçer.

Adet dönemini düzenleyici etkileri olduğu için kadınlar tarafından sıkça tercih edilir. Menstruasyon döneminde aynısafa çayı tüketmek, kasık ağrılarının ve krampların giderilmesinde faydalıdır. İç organlardaki düz kasların kasılmasını engelleyerek gevşeme sağlar. Aynı zamanda bu dönemde sık karşılaşılan mide bulantısı ve baş ağrısının da önüne geçer.

ve baş ağrısının da önüne geçer. İltihaplanmanın verdiği rahatsızlıkları ortadan kaldırarak rahatlama sağlar. Öksürüğün giderilmesi için de çok faydalı olan aynısafa, aynı zamanda artrit ve gut gibi eklem ve romatizmal ağrıların azalmasında etki gösterir. Bunun için aynısafa yağının cilde masaj yapılarak uygulanması gerekir. Antibakteriyel özelliği sayesinde de açık yaraya bulaşmış olan bakterileri önlemeye yardımcıdır.

Aynısafa çayının güneş yanıklarının verdiği acıyı hafifletici etkisi vardır. Bir şişeye soğuk şekilde koyulan aynısafa çayı, güneşten yanan yerlere sürülürse acıyı alır ve cildi rahatlatır.

Aynısafa Çayı Nasıl Hazırlanır?

Aynısafa yaprakları toplanıp kurutularak çay elde edilebilir. Eğer yaprakları bulunamıyorsa aktarlardan kurutulmuş aynısafa yaprakları temin edilebilir.

1. 1-2 çay kaşığı kadar aynısafa yaprağı bir demliğe koyulur ve 1-2 bardak kaynar su demliğe eklenir.