Aynısefa çiçeğinin yararları nelerdir? Aynısefa hangi hastalıklara iyi gelir?

Latince adı Calendula officinalis olan Aynısefa, farklı kaynaklarda altıncık, bahçe nergisi, ölü çiçeği, marigol, souci, portakal nergisi, kandil çiçeği, kadife çiçeği ve şamdan çiçeği olarak da yer alır. Eski Yunan kaynaklarında kadınların güzellik kaynağı olarak geçen bu bitkiyle ilgili aynısefa çiçeği ne işe yarar sorusu ise en çok merak edilenler arasında bulunur. Kişiler bu bitkiyi ezerek, kaynatarak veya farklı yöntemlerle çeşitli rahatsızlıklarının etkilerini azaltmak için tüketir. Aynısafa bitkisinin onlarca derde derman olacak faydaları bu yazıda sizler için sıralandı. Doğanın Mucizesi Aynısefa Çiçeği Nedir? Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar imal edilirken çeşitli bitkilerden yararlanılır. Aynısefa çiçeği de birçok bitki gibi ilaçların yapımında kullanılan etkili ürünlerden biridir. Çeşitli rahatsızlıklarınız için aynısefa çiçeği yağı veya kremini hazır olarak alıp kullanabileceğiniz gibi evinizde de yapabilirsiniz. Altın rengi yapraklarıyla evinize hoş bir hava katarken doğal bakım ürünlerinizi ya da içeceklerinizi kendi ellerinizle yapmanıza olanak sağlar. Farklı kullanım şekilleriyle cilt problemlerinizi giderir ve doğal bir nemlendirici görevi görür.

Bu bitkiyi çeşitli hastalıklarınızda da rahatlatıcı ve doğal bir takviye olarak kullanabilirsiniz. Kalsiyum, C vitamini ve E vitamini içeren aynısefayı çay olarak tüketebilirsiniz. Bu haliyle boğaz ağrılarını, iltihap ve şişlikleri giderir. Ağız içindeki problemleri gidermek için gargara olarak kullanılır. Mide ağrısı, ülser, bağırsak problemlerine iyi gelir. Güçlü bir bağışıklık güçlendirici olarak özellikle mevsim geçişlerinde oldukça tüketilir. Aynısefa böbrek taşlarının oluşumunu engellemeye ve var olan taşların kolayca atılmasına fayda sağlar. Birçok faydasından nasiplenmek için bir miktar suda kaynattığınız bitkiyi süzerek çay olarak tüketebilirsiniz. Dilerseniz saçlarınızdaki problemleri gidermek ve iyileştirmek için saçınızı bu suyla yıkayabilirsiniz. Altıncık bitkisini aktarlardan edinebileceğiniz gibi evinizde yetiştirerek ihtiyaç duyduğunuz anda kullanmayı da tercih edebilirsiniz. Aynısefa çiçeği bakımı oldukça kolay ve zevkli bir iştir. Hoş görünümüyle gözleriniz bayram ederken faydalarıyla cilt sorunlarınız ve rahatsızlıklarınız hafifler. Güneş alan ya da yarı gölge bir alanda bahçe toprağında yetişen, bakımı dertsiz bir çiçektir. Ülkemizdeki bütün bölgelerde yetişebilen dayanıklı bir tür olarak her an ihtiyacınıza hizmet eder. Aynısefa çiçeği ne zaman açar derseniz, bu bitkinin faydalarını en çok ekim ayında görebilirsiniz. Yıl boyunca güzel kelimelerle konuşarak özenle büyüttüğünüz altıncık, ekim ayında birçok sağlık sorununuz için emrinize amade olur.

Aynısefa Doğal Yollarla Cildinizi İyileştirir Çeşitli sebeplerle cildinizde oluşan kuruluk, kırışıklık, sivilce ve akneler canınızı sıkıyor ama kimyasallara da başvurmaktan çekiniyor musunuz? Doğanın insana sunduğu tüm mucizeler gibi aynısefa da doğru kullanıldığında cildinizi doğal yollardan iyileştirir. Aynısefa çiçeği faydaları arasında en fazla öne çıkan cilde olan olumlu etkileridir. Aralıklarla kullanıldığında akne, sivilce gibi oluşumları engelleyerek daha önceden var olan lekeleri giderir. Cildi doğal yollardan nemlendirerek kuruluğun ve çatlakların önüne geçer. Yılların bıraktığı güzel hatıralar olsa da kırışıklıklarınızdan rahatsız oluyorsanız aynısefayı yağ ya da krem şeklinde uygulayarak kırışıklık oluşumunu yavaşlatabilirsiniz. Diğer adıyla altıncık bitkisi vücudunuzun herhangi bir yerindeki yanık, kesik ve ameliyat izlerini gidermeye de yardımcı olur. Bu şifalı bitki cilt problemlerinizi azaltırken ayaklarınızdaki mantar sorununa da çözüm sağlar. Özellikle kaşıntılı ayak mantarından düzenli uygulamayla kısa zamanda kurtulabilirsiniz.

Aynısefa Kremi Evde Nasıl Hazırlanır? Cildinizdeki birçok probleme iyi gelen aynısefayı evinizde kısa bir hazırlık sürecinin ardından krem haline getirebilirsiniz. Aynısefa çiçeği kremi yapmak için; 25 gram çiçek,

300 gram tereyağı,

100 gram lanolin,

5 damla lavanta yağı,

5 damla da kekik yağına ihtiyacınız olur. Tereyağını erittikten sonra çiçekleri eklereyerek kısık ateşte 3-4 dakika ısıtmakla işe başlayabilirsiniz. Ardından karışımı bir kaba alarak bir gün bekletmeniz gerekir. Ertesi gün tereyağının erimesi için kısa bir süre ısıtılarak temiz bir kaba tülbentten süzülür. Lanolin, kekik yağı ve lavanta yağı da eklenerek karıştırılır. Kapağı kapalı bir şekilde buzdolabında 6 aya kadar muhafaza edilir. Hazırladığınız doğal kremi cildinizde problemli olduğunu düşündüğünüz bölgeye hafif masaj hareketleriyle uygulayabilir, doğanın mucizesine şahit olabilirsiniz. Hazırladığınız kremi aynı zamanda kas spazmlarını ve eklem ağrılarını gidermek için masajla beraber uygulayabilirsiniz. Aynısefa Kreminin Cilde Faydaları Nelerdir? Her üründe olduğu gibi cilt bakım ürünlerinde de doğala özlem duyulur. Özellikle cildinize doğrudan temas eden yağ, krem, losyon ve diğer ürünler farklı organlarınıza kadar etki edebilir. Fakat aynısefa çiçeğiyle evinizde hazırladığınız kremler ya da hazır olarak satın aldığınız ürünler cildinize doğanın saflığıyla olumlu etki eder.