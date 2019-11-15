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Aynularab'da ABD'nin boşalttığı üslere Rusya yerleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 12:54 | Son Güncelleme

Rusya, ABD'nin Suriye'nin Aynularab'ın güneyinde boşalttığı Sırrin ve Sebit üslerine konuşlandı

CERABLUS/ANKARA (AA) - EKİP- Suriye'de Beşşar Esed rejimine destek veren Rusya, ABD askerlerinin Aynularab'ın (Kobani) güneyinde boşalttığı 2 üssüne yerleşti.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Suriye'de askeri varlık gösteren Rusya, Fırat Nehri'nin doğusundaki Aynularab ilçesinde ABD'nin boşalttığı Sırrin ve Sebit üslerine konuşlandı.

ABD güçleri, Barış Pınarı Harekatı sırasında Sırrin ve Sebit üslerini boşaltmış ancak harekatın durmasıyla Sırrin üssüne geri dönmüş ve önceki gün de üsten tamamen çekilmişti.

ABD güçleri 9 Ekim'de başlayan harekat sırasında Suriye'deki 22 üs ve askeri noktasının 16'sından çekilmişti. Harekatın durmasıyla ABD güçleri bu noktaların 6'sına geri dönmüştü.

- Rejim unsurları Kamışlı'nın doğusundaki sınır hattına yerleşiyor

Rejim güçleri, Kamışlı ilçe merkezinden Irak sınırındaki Malikiye ilçesine bağlı Ayn Divar köyüne uzanan Suriye-Türkiye sınır hattında dün akşam pek çok noktaya konuşlandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Aynularab Kamışlı Rusya Sırrin Üs

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