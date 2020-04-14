Aynur Aydın'dan bir sütyen açıklaması daha!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı Aynur Aydın daha önce sütyen paylaşımıyla olay olmuştu. Aynur Aydın sütyen sevmeyen ünlüler kervanına yaptığı açıklamayla katılmıştı.

34 yaşındaki şarkıcı Aydın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben sütyen bile takmıyorum... Sizi mi takacağım..." yazmıştı ve gündeme oturmuştu. Karantina günlerinde evde kalan Aydın yeni bir sütyen açıklamasıyla dikkat çekti.

Aydın açıklamasında "sütyenlerim büyük ihtimalle beni öldü sanıyorlar" dedi. Aydın'ın bu açıklamasına takipçilerinden yorum yağdı. Aydın'ın bu beyanı pek çok takipçisini kızdırırken Aydın'a "Biz bunu neden ögrenmek zorundayiz ablacım neden" tepkileri yağdı.