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Aynur Aydın'dan bir sütyen açıklaması daha!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 10:03 | Son Güncelleme

Karantina sürecinde evde olan Aynur Aydın, günlerdir sütyen giymediği için sütyenlerinin büyük ihtimalle kendisini öldü sandığını söyledi.

Aynur Aydın'dan bir sütyen açıklaması daha!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı Aynur Aydın daha önce sütyen paylaşımıyla olay olmuştu. Aynur Aydın sütyen sevmeyen ünlüler kervanına yaptığı açıklamayla katılmıştı.

Aynur Aydın: Ben sütyen bile takmıyorumAynur Aydın: Ben sütyen bile takmıyorum

34 yaşındaki şarkıcı Aydın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben sütyen bile takmıyorum... Sizi mi takacağım..." yazmıştı ve gündeme oturmuştu. Karantina günlerinde evde kalan Aydın yeni bir sütyen açıklamasıyla dikkat çekti.

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Aydın açıklamasında "sütyenlerim büyük ihtimalle beni öldü sanıyorlar" dedi. Aydın'ın bu açıklamasına takipçilerinden yorum yağdı. Aydın'ın bu beyanı pek çok takipçisini kızdırırken Aydın'a "Biz bunu neden ögrenmek zorundayiz ablacım neden" tepkileri yağdı.

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Aynur Aydın, Aynur Aydın sütyen,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Beyin tinne..
Baska turlu gundem olamazsın zaten ki seni tanımıyoruz bile...
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