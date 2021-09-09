Aynur Aydın’dan bornozlu paylaşım

Aynur Aydın, Instagram hesabından peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı. Şarkıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aynur Aydın’ın bornozlu fotoğraflarına beğeni yağdı.

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, önceki gün Etiler'de bir mekanda görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı Sor Gel’i çıkaran ünlü isim, gelen tepkilerden oldukça mutlu olduğunu dile getirdi.

"SOSYAL MEDYADAN EVLİLİK TEKLİFLERİ ALIYORUM"

Özel hayatı hakkında da konuşan Aynur Aydın, "Sosyal medyadan çok fazla evlenme teklifi alıyorum. Duygusuz bir kadın değilim ama asla evlenmeyeceğimi düşünüyorum. Evlenme kararı alabilmem için çok farklı hissetmem lazım, bakalım yaşayıp göreceğiz" dedi.



