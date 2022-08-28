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Aynur Aydın Gülşen'in o fotoğrafını paylaşıp sitem etti: İslam dini hoşgörü dinidir. Keşke birazcık...

28.08.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aynur Aydın, Gülşen'in tutuklanması tepki gösterdi. İlk günden beri Gülşen paylaşımı yapan Aydın son olarak Gülşen'in başörtülü bir hayranıyla çekilen pozunu paylaşarak sitem etti. Aynur Aydın gelen yorumlar sonrası ise sitem etti.

Aynur Aydın Gülşen'in o fotoğrafını paylaşıp sitem etti: İslam dini hoşgörü dinidir. Keşke birazcık...

Konseri sırasında imam hatiplilere yönelik söylediği sözlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan Gülşen için tutuklama kararı verildi. Gülşen 2 gündür tutuklu... Şarkıcı Aylin Aydın Gülşen hakkında yeni bir paylaşımda bulundu.

Şarkıcı Gülşen'in bir hayranıyla pozunu paylaşan Aydın'a yorum yağdı.

"HERKES ÖZGÜRDÜR DEYİP KUCAKLADI"

Aynur Aydın ise yorumlardan sonra sitem ederek şunları söyledi:

"Ne alaka diye soranlara söylüyorum, günlerdir kadına etmediğiniz hakaret kalmadı! Dinsiz imansız kutsalımıza hakaret etti dediniz. Halkı ayrıştırıyor kutuplaştırıyor dediniz! Gülşen hiçbir zaman ayrıştırmadı toplumu, aksine herkes özgürdür deyip kucakladı bütün herkesi.

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İslam dini hoşgörü dinidir. Keşke birazcık gönülle görüp gönülle konuşabilseniz, bu kadar nefretle yazıp çizmeseniz. Çok üzücü hepimiz bu ülkenin bu vatanın evlatlarıyız. Daha anlayışlı olsak keşke."

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Aynur Aydın Gülşen söyledi
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