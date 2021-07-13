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Aynur Aydın: İnsanların libidosunu neden yükselttiğimi anlamıyorum

13.07.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sütyen paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen Aynur Aydın 'Daniska Show'a konuk oldu. Aynur Aydın programda kendisini çekici bulmadığını ve libidosunun düşük olduğunu söyledi.

Sergen Deveci'nin Youtube'de hazırladığı 'Daniska Show'a katılan Aynur Aydın ilginç açıklamalarda bulundu. Aydın, sosyal medya paylaşımlarının çarpıtıldığını ve bu nedenle sık sık yanlış anlaşıldığını belirtti.

Sütyen paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen Aydın, Twitter paylaşımlarının başka tarafa çekildiğini söyleyerek konulara açıklık getirdi.

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Deveci'nin 'çekici gözükmeyi sen mi istiyorsun' demesi üzerine Aydın, böyle bir şey için çaba sarf etmediğinin altını çizerek 'Kendimi hiç çekici bulmuyorum' yanıtını verdi.

Açıklamalarına devam eden Aydın, "Dışarıdan çekici, libidosu yüksek gözüküyorum ancak gerçekte çok aksine ne kendimi ne çekici bulurum, ne de libidosu yüksek biriyim" şeklinde konuştu.

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Aynur Aydın
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