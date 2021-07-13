Aynur Aydın: İnsanların libidosunu neden yükselttiğimi anlamıyorum

Sergen Deveci'nin Youtube'de hazırladığı 'Daniska Show'a katılan Aynur Aydın ilginç açıklamalarda bulundu. Aydın, sosyal medya paylaşımlarının çarpıtıldığını ve bu nedenle sık sık yanlış anlaşıldığını belirtti.

Sütyen paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen Aydın, Twitter paylaşımlarının başka tarafa çekildiğini söyleyerek konulara açıklık getirdi.

Deveci'nin 'çekici gözükmeyi sen mi istiyorsun' demesi üzerine Aydın, böyle bir şey için çaba sarf etmediğinin altını çizerek 'Kendimi hiç çekici bulmuyorum' yanıtını verdi.

Açıklamalarına devam eden Aydın, "Dışarıdan çekici, libidosu yüksek gözüküyorum ancak gerçekte çok aksine ne kendimi ne çekici bulurum, ne de libidosu yüksek biriyim" şeklinde konuştu.

