Aynur Aydın plajda güle oynaya video çekti! "Neşene hayranım"

Bi Dakika, Bana Aşk Ver, Günah Sevap gibi şarkıları seslendiren 36 yaşındaki şarkıcı Aynur Aydın, Instagram pozlarıyla gündem gelmeye devam ediyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken sanatçı, siyah mayosuyla plajda koştuğu anları paylaştı.

GÜLE OYNAYA VİDEO ÇEKTİ

Aynur Aydın tatilden verdiği pozları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde çömelerek verdiği pozu paylaşan Aydın'a, "Sancın mı var her fotoğrafta büklüm büklümsün?", "İlk fotoğrafta karnın ağrıyor sandım", "Taş gibi hatun Maşallah" gibi yorumlar gelmişti.

Paylaşımlarına tam gaz devam eden Aydın bu defa deniz kenarından güle oynaya çektirdiği videosunu paylaştı.

Aynur Aydın'ın videoda koştuğu ve kameraya öpücük attığı görülüyor.

Aydın'ın hayranları o videoya, "Neşene hayranım", "Bebek kız" gibi yorumlar yaptı.





