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Aynur Aydın plajda güle oynaya video çekti! "Neşene hayranım"

19.05.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda pozları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Aynur Aydın, tatil sezonunu açtı. Bir süredir tatilinden kareleri takipçileriyle paylaşan Aydın, bu defa plajda güle oynaya koşarak video çektirip paylaştı.

Aynur Aydın plajda güle oynaya video çekti! "Neşene hayranım"

Bi Dakika, Bana Aşk Ver, Günah Sevap gibi şarkıları seslendiren 36 yaşındaki şarkıcı Aynur Aydın, Instagram pozlarıyla gündem gelmeye devam ediyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken sanatçı, siyah mayosuyla plajda koştuğu anları paylaştı.

GÜLE OYNAYA VİDEO ÇEKTİ

Aynur Aydın tatilden verdiği pozları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Aynur Aydın plajda güle oynaya video çekti!

Geçtiğimiz günlerde çömelerek verdiği pozu paylaşan Aydın'a, "Sancın mı var her fotoğrafta büklüm büklümsün?", "İlk fotoğrafta karnın ağrıyor sandım", "Taş gibi hatun Maşallah" gibi yorumlar gelmişti.

Aynur Aydın plajda güle oynaya video çekti!

Paylaşımlarına tam gaz devam eden Aydın bu defa deniz kenarından güle oynaya çektirdiği videosunu paylaştı.

Aynur Aydın plajda güle oynaya video çekti!

Aynur Aydın'ın videoda koştuğu ve kameraya öpücük attığı görülüyor.

Aynur Aydın plajda güle oynaya video çekti!

Aydın'ın hayranları o videoya, "Neşene hayranım", "Bebek kız" gibi yorumlar yaptı.

Aynur Aydın plajda güle oynaya video çekti!

Aynur Aydın plajda güle oynaya video çekti!

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Anahtar Kelimeler:
Instagram Aynur Aydın
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