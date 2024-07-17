HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ayranın faydaları nelerdir? Ayran neye iyi gelir?

Ayranın faydaları nelerdir? Ayran neye iyi gelir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
11.07.2024 19:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayran son derece lezzetli ve sağlıklı bir içecektir. Özellikle sıcak yaz günlerinde ferahlatıcı özelliği ile çok kişinin tercihidir. Ayrıca içeriği sayesinde çeşitli rahatsızlıklara da iyi geldiği bilinmektedir. Peki, ayranın faydaları nelerdir? Ayran neye iyi gelir?

Ayranın faydaları nelerdir? Ayran neye iyi gelir?

Ayran, bazı kişilerce hem tuzlu hem de tatlı yiyeceklerin yanında tüketilir. Hazır olarak satılan kapalı ayranlardan ziyade ev yapımı ayranların daha sağlıklı olduğu ve insan bedenine çeşitli faydalar sağladığına inanılır. Ayranın hem yapımı hem de içimi son derece kolaydır. Heterojen bir karışımdır ve Türk mutfağının artık geleneksel hâle gelmiş olan bir içeceğidir.

Ayranın faydaları nelerdir?

Ayranın faydaları çeşitlilik gösterir. Sadece su ile değil süt ile de yapılabilmektedir. Tarihi çok eskilere dayandığı bilinen ayran çeşitli hastalıkların tedavi süreçlerinde de destekleyicidir. Ayran içmenin faydalarından bazıları şunlardır:

  • Ferahlatıcı etkisi bulunur.
  • Kilo vermek isteyenlerin diyetlerini destekleyicidir.
  • Uzun süre tokluk hissi verir.
  • Yağ yakımını sağlar.
  • Yüksek oranda kalsiyum içermesi ile vücudun kalsiyum ihtiyacını karşılar.
  • Hazımsızlık sorununu ortadan kaldırır.
  • Tansiyonu dengelediği bilinir.
  • Önemli bir probiyotik kaynağıdır.
  • Hücrelerin yenilenme sürecini hızlandırır.
  • Zihni geliştirmeye yardımcı olur.
  • Kemikleri güçlendirir.
  • Kan basıncını düzenleyici etkisi vardır.

Ayran neye iyi gelir?

Su ile süt ile ya da limon, nane gibi farklı ürünler ile birlikte hazırlanabilen çeşitli ayran tariflerinin her biri insan sağlığı için faydalıdır. Fazla miktarlarda tüketilmediği sürece limonlu ayran faydaları da oldukça fazladır. Ayran ile yapılan çeşitli kürler de farklı sorunların giderilmesinde yardımcı kabul edilmiştir. Ayranın İyi geldiğine inanılan bazı durumlar ise şunlardır:

  • Gastrit
  • Kemik erimesi
  • Zihin gelişimi
  • Hasarlı hücrelerin yenilenmesi
  • Hazımsızlık ve sindirim sorunları
  • Fazla kilo
  • Mide ekşimesi
  • Sürekli açlık hissi
  • Düşük enerji

Ayran ne zaman uyku yapar?

Günün her saati içilebilen, hem yemekler ile birlikte hem de aşırı açlık hissini bastırmak istendiğinde tüketilebilen ayranın uyku yaptığı bilinmektedir. Özellikle uyku problemi olan kişiler yatmadan önce 1 bardak ayran içerek daha hızlı uykuya dalmak isterler. Çünkü genel kanı şudur: gece yatmadan önce ayran içmek uyku getirir.

Uyku sorunu olan kişiler yatmadan 1 ya da 2 saat önce 1 bardak ayran içtiği zaman daha rahat ve daha hızlı bir şekilde uykuya dalabilirler. Ayran içmek ayrıca kaliteli bir uyku da sağlayabilir ve bu açıdan da insan sağlığı açısından son derece faydalı olabilir.

Ayran metabolizmayı hızlandırır mı?

Ayranın ciğerlere faydası da vardır. Özellikle karaciğer sağlığına katkıda bulunması içerdiği antioksidan özelliğinden kaynaklıdır. Aç karnına ayran içmek faydaları da oldukça fazladır. Kilo verme sürecinde olan kişilerin çok tercih ettiği bu durum en çok kabızlığı gidermesi ile bilinir.

Diğer birçok içecek aç karnına içildiğinde bazı sorunlara neden olabilir ancak ayran için böyle bir uyarı söz konusu değildir. Çeşitli diğer ürünlerle birlikte de hazırlanabilen ayran tuzlu olarak hazırlanırsa hem kemik sağlığı hem de susuzluk hissi için yararlı olarak bilinir. Tuzlu ayranın faydalarının başında vücudun asit dengesini sağlaması gelir.

Fazla ayran içmek zararlı mı?

Sindirim sistemine olan katkıları da bilinen ayran ayrıca metabolizmayı da hızlandırması ile bilinir. Ancak her yiyecek ve içecek gibi fazla tüketildiğinde çeşitli sorunlara neden olabilir. Herhangi bir sorunun çözümü için ayran içilecekse öncelikli olarak doktora danışılmalıdır. Fazla tüketimi sağlığı bozabilir. Daha çok faydaları ile bilinen ve yan etkileri çok fazla olmadığı kabul edilen ayranın zararlarından bazıları şunlardır:

  • Gaz sorunları
  • Tansiyon problemleri
  • Kalp çarpıntısı
  • Aşırı uyku istemi
  • İshal
  • Kabızlık
  • Baş ağrısı
  • Baş dönmesi

Önemli not: Bu içerik tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İçindekiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi sorunun teşhis veya tedavisi için kullanılmamalıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.

Arabasına astığı yazı hayatını değiştirdi! 14 yıl sonra... 'İşe yaradı'Arabasına astığı yazı hayatını değiştirdi! 14 yıl sonra... 'İşe yaradı'
Anahtar Kelimeler:
ayran
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da silahlı saldırı! Başından vurulan kişi hayatını kaybetti! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Ankara'da silahlı saldırı! Başından vurulan kişi hayatını kaybetti! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Trump'a suikast girişiminin ardından ABD'de polisi alarma geçiren olay! Vurularak öldürüldü

Trump'a suikast girişiminin ardından ABD'de polisi alarma geçiren olay! Vurularak öldürüldü

Galatasaray ayrılığı duyurdu! Mathias Ross, Sparta Prag yolcusu...

Galatasaray ayrılığı duyurdu! Mathias Ross, Sparta Prag yolcusu...

İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu!

İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu!

Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Aileye çekiçle başlarına vurarak saldırdı: 1'i çocuk 4 ağır yaralı

Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Aileye çekiçle başlarına vurarak saldırdı: 1'i çocuk 4 ağır yaralı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.