Ayranın faydaları nelerdir? Ayran neye iyi gelir?

Ayran, bazı kişilerce hem tuzlu hem de tatlı yiyeceklerin yanında tüketilir. Hazır olarak satılan kapalı ayranlardan ziyade ev yapımı ayranların daha sağlıklı olduğu ve insan bedenine çeşitli faydalar sağladığına inanılır. Ayranın hem yapımı hem de içimi son derece kolaydır. Heterojen bir karışımdır ve Türk mutfağının artık geleneksel hâle gelmiş olan bir içeceğidir.

Ayranın faydaları nelerdir?

Ayranın faydaları çeşitlilik gösterir. Sadece su ile değil süt ile de yapılabilmektedir. Tarihi çok eskilere dayandığı bilinen ayran çeşitli hastalıkların tedavi süreçlerinde de destekleyicidir. Ayran içmenin faydalarından bazıları şunlardır:

Ferahlatıcı etkisi bulunur.

Kilo vermek isteyenlerin diyetlerini destekleyicidir.

Uzun süre tokluk hissi verir.

Yağ yakımını sağlar.

Yüksek oranda kalsiyum içermesi ile vücudun kalsiyum ihtiyacını karşılar.

Hazımsızlık sorununu ortadan kaldırır.

Tansiyonu dengelediği bilinir.

Önemli bir probiyotik kaynağıdır.

Hücrelerin yenilenme sürecini hızlandırır.

Zihni geliştirmeye yardımcı olur.

Kemikleri güçlendirir.

Kan basıncını düzenleyici etkisi vardır.

Ayran neye iyi gelir?

Su ile süt ile ya da limon, nane gibi farklı ürünler ile birlikte hazırlanabilen çeşitli ayran tariflerinin her biri insan sağlığı için faydalıdır. Fazla miktarlarda tüketilmediği sürece limonlu ayran faydaları da oldukça fazladır. Ayran ile yapılan çeşitli kürler de farklı sorunların giderilmesinde yardımcı kabul edilmiştir. Ayranın İyi geldiğine inanılan bazı durumlar ise şunlardır:

Gastrit

Kemik erimesi

Zihin gelişimi

Hasarlı hücrelerin yenilenmesi

Hazımsızlık ve sindirim sorunları

Fazla kilo

Mide ekşimesi

Sürekli açlık hissi

Düşük enerji

Ayran ne zaman uyku yapar?

Günün her saati içilebilen, hem yemekler ile birlikte hem de aşırı açlık hissini bastırmak istendiğinde tüketilebilen ayranın uyku yaptığı bilinmektedir. Özellikle uyku problemi olan kişiler yatmadan önce 1 bardak ayran içerek daha hızlı uykuya dalmak isterler. Çünkü genel kanı şudur: gece yatmadan önce ayran içmek uyku getirir.

Uyku sorunu olan kişiler yatmadan 1 ya da 2 saat önce 1 bardak ayran içtiği zaman daha rahat ve daha hızlı bir şekilde uykuya dalabilirler. Ayran içmek ayrıca kaliteli bir uyku da sağlayabilir ve bu açıdan da insan sağlığı açısından son derece faydalı olabilir.

Ayran metabolizmayı hızlandırır mı?

Ayranın ciğerlere faydası da vardır. Özellikle karaciğer sağlığına katkıda bulunması içerdiği antioksidan özelliğinden kaynaklıdır. Aç karnına ayran içmek faydaları da oldukça fazladır. Kilo verme sürecinde olan kişilerin çok tercih ettiği bu durum en çok kabızlığı gidermesi ile bilinir.

Diğer birçok içecek aç karnına içildiğinde bazı sorunlara neden olabilir ancak ayran için böyle bir uyarı söz konusu değildir. Çeşitli diğer ürünlerle birlikte de hazırlanabilen ayran tuzlu olarak hazırlanırsa hem kemik sağlığı hem de susuzluk hissi için yararlı olarak bilinir. Tuzlu ayranın faydalarının başında vücudun asit dengesini sağlaması gelir.

Fazla ayran içmek zararlı mı?

Sindirim sistemine olan katkıları da bilinen ayran ayrıca metabolizmayı da hızlandırması ile bilinir. Ancak her yiyecek ve içecek gibi fazla tüketildiğinde çeşitli sorunlara neden olabilir. Herhangi bir sorunun çözümü için ayran içilecekse öncelikli olarak doktora danışılmalıdır. Fazla tüketimi sağlığı bozabilir. Daha çok faydaları ile bilinen ve yan etkileri çok fazla olmadığı kabul edilen ayranın zararlarından bazıları şunlardır:

Gaz sorunları

Tansiyon problemleri

Kalp çarpıntısı

Aşırı uyku istemi

İshal

Kabızlık

Baş ağrısı

Baş dönmesi

Önemli not: Bu içerik tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İçindekiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi sorunun teşhis veya tedavisi için kullanılmamalıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.