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Ayrı bir sayfa ayırdılar... Türkiye'nin seçimi ABD basınında! Erdoğan'ın balkon konuşmasına olan ilgiye dikkat çekildi 'Nadir görülen bir isim'

29.05.2023 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu ve Erdoğan'ın seçim başarısı ABD basınında geniş yer buldu. Ülkenin en önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT) seçimlere internet sitesinde ayrı bir sayfa ayırdı.

Ayrı bir sayfa ayırdılar... Türkiye'nin seçimi ABD basınında! Erdoğan'ın balkon konuşmasına olan ilgiye dikkat çekildi 'Nadir görülen bir isim'

Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu Amerikan basınında yakından takip edildi. Amerikan medyasının önde gelen haber sitelerinin manşetlerinde Türkiye'deki seçime ilişkin haberler yer aldı.

BALKON KONUŞMASINA OLAN İLGİYE DİKKAT ÇEKİLDİ

CNN, Türkiye'deki seçimi anlık takip etti. Türkiye'de gece geç saatlere kadar yapılan coşkulu kutlamalara yer veren CNN, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasına olan ilgiye dikkati çekti.

Erdoğan'ın konuşmasında "birlik" vurgusu yaptığını kaydeden CNN, başta ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak olmak üzere dünya liderlerinden Erdoğan'a gelen tebrik mesajlarına da yer verdi.

"ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK ZORLUĞUN ARDINDAN YENİDEN SEÇİMİ KAZANDI"

Ülkenin en önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), seçimlere internet sitesinde ayrı bir sayfa ayırdı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdiye kadarki en büyük zorluğun ardından yeniden seçimi kazandı" başlığı ile verdiği haberinde NYT, "Türkiye'nin 20 yıldır en önemli siyasetçisi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin seçim otoritesine göre, muhalefet adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu mağlup etti." ifadesine yer verdi.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin internet sitesinde ise, "Ülkenin en uzun süre hizmet veren lideri, ikinci tur oylamada esas rakibini yendi." yorumu yapıldı.

'ERDOĞAN BASKI ALTINDAYKEN SAKİNDİR' İFADESİ

WSJ analizinde, ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Jim (James) Jeffrey'nin "(Erdoğan) Baskı altındayken sakindir." ifadesine ve "Erdoğan'ın ne yaptığını bildiği, işin başında olduğu mesajını yansıttığı ve bunun çoğu seçmen gibi özellikle Türk seçmenin ilgisini çektiği" yorumuna yer verildi.

Washington Post gazetesindeki bir analizde, Erdoğan'ın, "birleşen bir muhalefet tarafından desteklenen bir adayın meydan okumasından sağ çıktığı" ifadesi kullanıldı.

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"TÜRKİYE'NİN ERDOĞAN'I YİNE KAZANDI"

Virginia merkezli Politico haber sitesinde, "Türkiye'nin Erdoğan'ı yine kazandı" başlığıyla verilen haberde, "Erdoğan, beş yıllık bir görev süresine daha başlarken, 85 milyonluk bu güçlü ülkede demokrasinin gelecekteki yönünü etkilemenin yanı sıra bölge ve ötesinde de siyaseti şekillendirme kapsamında güçlü bir konumda." değerlendirmesinde bulunuldu.

"NADİR GÖRÜLEN BİR İSİM"

Haberde, Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'nde oynadığı önemli rolün, Erdoğan'ın uluslararası ilişkilerdeki etkisini vurguladığı ve Erdoğan'ın, "Moskova'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra dahi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iyi ilişkiler sürdüren NATO liderleri arasında nadir görülen bir isim" olduğu yazıldı.

Bloomberg, seçim sonuçlarına ilişkin haberinde, "Dış politikada Erdoğan'ın bir başka beş yılı muhtemelen, Türkiye'nin, ticaretten Ukrayna'daki savaşa kadar her konuda Doğu-Batı güç mücadelesinde bağımsızlığını savunmaya devam ettiğine şahitlik edecek." ifadesini kullandı. (AA)

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