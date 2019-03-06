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Ayrı yaşadığı eşi ile kayınvalidesini tabancayla vurup, bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 16:50 | Son Güncelleme

TRABZON’da, Abdülkadir D.

Ayrı yaşadığı eşi ile kayınvalidesini tabancayla vurup, bıçakladı

Fatih TURAN- Serkan KILINÇ/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da, Abdülkadir D. (33), boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi İlknur D. (32) ile kayınvalidesi Rabia K.'yi (56) tabanca ile vurduktan sonra bıçakladı. Ağır yaralı anne ve kızı hastanede tedaviye alınırken, şüpheli polise teslim oldu.
Olay, saat 14.30 sıralarında Erdoğdu Mahallesi Polis Orhan Çolak Sokak’ta meydana geldi. Abdülkadir D., boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi İlknur D. ile kayınvalidesi Rabia K.’yi pazar alışverişi dönüşünde takip etti. Abdülkadir D., eşi ve kayınvalidesine oturdukları Birlik Apartmanı'nın 2'nci kattaki dairelerinin önüne geldiği sırada tabanca ile ateş etti, ardından da bıçakladı. Anne ve kızı kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan anne ve kızı Fatih Devlet ve Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Anne ve kızın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan Abdülkadir D., polise giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Anne ve kızın komşuları Hamza Memiş, çiftin boşanma aşamasında olduklarını belirterek, "Ayrı yaşıyorlardı. Pazardan alışveriş yaparken muhtemelen takip etmiş, pusu kurmuş" dedi.

FOTOĞRAFLI

Ayrı yaşadığı eşi ile kayınvalidesini tabancayla vurup, bıçakladıAyrı yaşadığı eşi ile kayınvalidesini tabancayla vurup, bıçakladıAyrı yaşadığı eşi ile kayınvalidesini tabancayla vurup, bıçakladıAyrı yaşadığı eşi ile kayınvalidesini tabancayla vurup, bıçakladı

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